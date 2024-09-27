‘Hedefleri sadakat soruşturması’ Akademik personel arşiv soruşturmasından geçecek

Yayınlanma: 27.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.09.2024 - 10:49

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun kapsamında devlet ve vakıf üniversitelerinde yeni göreve başlayacak idari-teknik personel ve akademisyenler için güvenlik soruşturması ve geriye dönük arşiv araştırması yapılıyor.

Üniversitelerin güvenlik soruşturma taleplerine emniyet tarafından cevap verilmediğinde ise öğretim görevlisi işe başlayamıyor, görevine devam eden akademisyenler ise soruşturma sonuçlanana kadar çeşitli sıkıntılarla karşılaşıyor.

Söz konusu arşiv/güvenlik araştırmaları devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan kadrolu akademik personel uygulanıyor. Ancak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan kararla yarı zamanlı ve ders saat ücretli olarak çalışan akademik personelin de arşiv soruşturmasından geçmesine karar verdi.

Akademisyenler vakıf üniversitelerinde birçok hukuksuz işten çıkartmalar yaşandığını ve bu kararın ardından da devletin üniversiteleri kontrol etmeye çalıştığını kaydederek karara tepki gösterdi.

‘KADROLAŞMAYI HEDEFLEYEN UYGULAMALAR’

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eğitim-Sen Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülez, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının sadece adayı değil yakınlarını da kapsar hale getirilerek toplumun geniş kesimini derinden etkilediğini, liyakati değil iktidara sadakati esas alan, kadrolaşmayı hedefleyen bir uygulamala olduğunu kaydetti.

Gülez, “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması fişlemeleri de içine alarak,olağan hale getirdiğinden muhalif olsun ya da olmasın tüm vatandaşlarımızın ‘Kişisel Verilerin Korunması’ başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini tehdit etmektedir. Özü itibariyle liyakati ortadan kaldıran, güvenlik soruşturması adı altında 'AKP’ye sadakat soruşturması' yapmayı hedefleyerek temel hak ve özgürlüklere saldırı niteliğindedir” dedi.

‘BU UYGULAMADAN VAZGEÇİLMELİDİR’

Mahkemelerin beraat kararı verdiği, savcıların takipsizlikle sonuçlandırıldığı dosyaların da güvenlik soruşturmasına konu edildiğini söyleyen Gülez, “Nasıl ve hangi kriterlerle hazırlandığı bilinmeyen, itiraz edilemeyen istihbarat raporlarının esas alındığı uygulama nedeniyle sonuçları ağır olan birçok mağduriyetin yaşanmasına da neden olundu. En kısa sürede güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulamasından vazgeçilerek ister devlet üniversitesi ister vakıf üniversitesi bütün kurumlarda liyakat esas alınmalıdır” dedi.

EĞİTİM-SEN TARAFINDAN DAVA AÇILMIŞTI

Eğitim-Sen 3 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlan “5649 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik”in Anayasa’ya, yasalara, yargı kararlarına aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştı.