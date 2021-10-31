Hikmet Sami Türk'ten 'şeriat devleti' uyarısı: Bu yol çıkmaz sokaktır
Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, resmi törenlerde yapılan dualarla ilgili olarak "şeriat devletine giden çıkmaz sokak" uyarısı yaptı.
Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, son dönemde resmi törenlerde görülmeye başlayan dualarla ilgili tartışmalara değindi.
Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın köşesinde konuyla ilgili değerlendirmesini aktardığı Hikmet Sami Türk, “Resmi törenlerde yapılan dualar açık açık bir din istismarıdır. Giderek yaygınlaşan bu yöntemin yerleşmesiyle adım adım laiklikten uzaklaşılıyor" vurgusu yaptı.
"Bu yol şeriat devletine giden bir çıkmaz sokaktır!" uyarısında bulunan Türk, "Herkes dini inançlarının gereği olarak dua etmekte serbesttir. Ancak, toplu duaların yeri camilerdir. Toplumu kutuplaştıracak uygulamalardan vazgeçmek gerekir. Özellikle devletin başı olarak Cumhurbaşkanı, bütün toplumu kucaklayıcı bir tutum içinde olmalıdır.” ifadelerini kullandı.
Yargıtay'ın Ankara Ahlatlıbel'de inşa edilen yeni hizmet binasının açılışı geçtiğimiz ay AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapılmıştı. Açılışta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua okumuş Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da cübbesi ile duaya eşlik etmişti.
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