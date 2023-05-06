Hizbullahçı dışarıda paşalar hâlâ içeride!

Yayınlanma: 06.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.05.2023 - 03:00

Adalet Bakanlığı, 2 Ocak tarihli genelgeyle, sürekli hastalık ve kocama hali bulunan mahpusların cezalarının hafifletilmesi ve kaldırılması için genelge yayımlamıştı. Karar, 85 yaşındaki Vural Avar’ın, 20 Aralık’ta cezaevinde ölmesinin ardından alınmıştı. Kararın ardından 28 Şubat kumpası sanıkları Adli Tıp’a sevk edildi.

Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu, 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın hastalıklarını şöyle sıraladı: Şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp damarlarında tıkanıklık, omurga rahatsızlığı, sağ ayakta sinir hasarı, sağ düşük ayak, işitme kaybı. Doğan için oybirliği ile “kocama hali” raporu verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na, 6 Nisan’da gönderilen rapora rağmen Doğan, bir aydır hapiste tutulmaya devam ediyor.

(Çetin Doğan)



82 yaşındaki emekli Orgeneral Fevzi Türkeri için ise hastalıklar şöyle sıralandı: Şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp damarlarında tıkanıklık, bel fıtığı, prostat büyümesi. Türkeri hakkında oybirliği ile “Kocama hali var” raporu çıktı. Türkeri 7 Nisan’da, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen rapora rağmen halen cezaevinde tutuluyor.

(Fevzi Türkeri)



HASTA AMA HAPİS KALSIN!

78 yaşındaki emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak’ın rahatsızlıkları raporda şöyle sıralandı: Şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp damarlarında tıkanıklık, astım, prostat büyümesi, kronik böbrek hastalığı, işitme kaybı. Özkaynak hakkında oybirliği ile “kocama hali” raporu verildi. 10 Nisan’da, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen rapora rağmen, Özkaynak halen cezaevinde tutulmaya devam ediyor.

(Cevat Temel Özkaynak)



77 yaşındaki emekli Tümgeneral Erol Özkasnak hakkında ise Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu oyçokluğu ile “Cezaevinde kalabilir” raporu verdi. Özkasnak hakkındaki raporda hastalıkları şöyle sıralandı: Görme bozukluğu, Tip 2 diyabet, Hipertansiyon, yüksek kolesterol, prostat büyümesi, kronik hepatit B. Buna rağmen Adli Tıp, “du¨zenli takip edilmesi gereken kronik hastalıkları var” dediği Özkasnak için, “Kocama hali olarak değerlendirilmedi” raporu verdi. Karara iki doktor “Kocama hali var” şerhi düştü.

(Erol Özkasnak)



82 yaşındaki emekli Korgeneral Yıldırım Türker’in hastalıkları ise raporda şöyle sıralandı: Hipertansiyon, kalp damar tıkanıklığı, kalp kapak hastalığı, opere prostat kanseri. Buna rağmen Adli Tıp, “düzenli takip edilmesi gereken kronik hastalıkları var” dediği Türker için de “Kocama hali yok” dedi. Kararı eleştiren 3 doktor muhalefet etti.

(Yıldırım Türker)



FETÖ dönemi yargısının sahte olduğu kanıtlanan delilerle başlattığı 28 Şubat kumpas davası AKP dönemi yargısı tarafından sürdürüldü. Sanıklar hakkında verilen müebbet hapis cezalarının onanmasının ardından, ileri yaştaki sanıklar, 2021 yılının ağustos ayında yeniden tutuklandı. Emekli Korgeneral Vural Avar, 85 yaşında cezaevinde hayatını kaybederken sanıklar hapiste tutulmaya devam etti. Sivas katliamı sanıkları, Hizbullah hükümlüleri serbest bırakılırken yaşı ilerlemiş 5 generalin hapisliği devam ediyor.

KOCAMA HALİ RAPORUNA RAĞMEN TUTSAKLAR



28 Şubat kumpas davasının sanıkları hakkındaki son Adli Tıp raporları dikkat çekti. Mahpustaki beş askerden üçü hakkında “Kocama hali var” raporu verilirken askerler cezaevinde tutulmaya devam ediyor. İkisi hakkında ise kronik ve takip edilmesi gereken hastalıkları olduğu söylendiği halde, “Kocamışlık hali yok” raporu verildi. Karara bazı doktorlar şerh düştü.

