HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, HAMAS lideriyle buluştu

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 19:42
HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, HAMAS lideriyle buluştu
Abone Ol google-news

Bugün Batman’da düzenlenen "Büyük Kudüs Yürüyüşü"ne katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Heniyye, Filistin ve Gazze'de yaşananlarla ilgili son durum hakkında Yapıcıoğlu'na bilgi verdi.

Gazze'nin direnmeye devam ettiğini belirten İsmail Heniyye, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, yaralıların tedavilerinin sağlanması, Gazze için düzenlenen kitlesel destek etkinliklerinin ve küresel çaptaki boykotun devam ettirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Heniyye'ye desteklerini ifade eden HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise Gazze için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamada görüşmenin yeri ve zamanına ilişkin bilgi verilmedi. 


HÜDA PAR haberleri Zekeriya Yapıcıoğlu haberleri Hamas haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika: MİT Başkanı Kalın, Hamas lideri Haniye'yle bir araya geldi

Son Dakika: MİT Başkanı Kalın, Hamas lideri Haniye'yle bir araya geldi
Katar duyurdu: Hamas ateşkes ve rehine takas teklifini pozitif karşıladı

Katar duyurdu: Hamas ateşkes ve rehine takas teklifini pozitif karşıladı
Bakan Fidan Hamas lideri Haniye ile görüştü

Bakan Fidan Hamas lideri Haniye ile görüştü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon