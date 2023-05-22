Hukukçular değerlendirdi: Milletvekili seçilen bakanlar istifa etmeli mi?

Yayınlanma: 22.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.05.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alan 15 bakanı, seçimlerde partisinden milletvekili adayı göstermişti. Bakanların milletvekili adaylığı boyunca “seçim bölgelerinde yaptıkları çalışmalarda, bakanlık kaynaklarını kullanmaları” tepki çekerken, siyasette şimdi de 14 Mayıs’taki seçimlerin ardından parlamentoya girmeye hak kazanan 15 bakanın “istifa etmesi gerekip gerekmediği” tartışılıyor.

Ancak hukukçular kanadında “millevekili seçilen bakanların istifa edip etmemeleri gerektiği” konusunda “tam bir uzlaşı bulunmuyor.”

(Turgut Kazan)



‘KENDİLERİNE GÖRE MEŞRU’

Hukukçu Turgut Kazan, bakanların seçim döneminde bakanlık kaynaklarını kullanmalarına tepki göstererek “Hazine’nin bütün kaynaklarıyla yayınlara katılacaksın, bütün medyayı ele geçireceksiniz... Böyle seçim olur mu?” diye sordu. “Bakanların milletvekili seçilmelerinin ardından bakanlık görevlerinin düştüğüne” işaret eden Kazan, “Ama öyle anlaşılıyor ki bunların yaptığı her şey kendilerine göre meşrudur. Bu da tam baskı rejiminin adıdır” görüşünü dile getirdi.

(Ömer Faruk Eminağaoğlu)

‘SİYASİ ETİĞE AYKIRI’

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu ise milletvekili seçilen bakanların görevlerine TBMM’deki yemin törenine kadar devam edebileceklerini ifade etti. Ancak bu durumun “siyasi etiğe aykırı olduğunun” altını çizen Eminağaoğlu, “Hukuken yemin anına kadar devam edebilirler ama bakanlık görevlerini bırakmazlarsa anayasaya göre, yeminle birlikte milletvekillikleri sona erer. Seçim sürecinde bakalık görevlerini çok açıkça mensubu oldukları parti lehine kullanıp, milletvekili seçildiler. Şu an fiilen iki sıfatı kullanıyorlar. Ancak hukuken olamayacak bir şeyin fiilen de olmaması lazım. Dolayısıyla bakanlık görevlerini yemine kadar sürdürmeleri siyaseten doğru değil” ifadelerini kullandı.

(Hikmet Sami Türk)



‘ŞU ANDA GEREKLİ DEĞİL’

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şu anda istifa etmelerini gerektiren bir durum yok. Anayasaya göre hem bakanlık hem milletvekilliği bağdaşmıyor ancak bağdaşmazlık milletvekili andı ile başlar. Yani bu milletvekili yemi ettikleri andan itibaren başlayan bir süreç. Meclis’in açılışında ant içtikleri takdirde de bakanlıkları düşer.”