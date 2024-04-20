İBB Başkanı İmamoğlu meclis toplantısında göreve geldiklerindeki tabloyu açıkladı: ‘Şirketlerin zararı bitti’
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası Meclis Salonu’nda, 15 farklı ülkeden “Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” için İstanbul’a gelen çocuklarla bir araya geldi.
İmamoğlu, “Atatürk’ün dediği gibi, yurtta ve dünyada barışın egemen olması için, çocuklardan öğreneceğimiz çok şey var. Dilerim, misafir ettiğimiz Filistinli ve Ukraynalı çocuklar huzur dolu bir hayata kavuşurlar” diye konuştu.
‘KENDİMİZİN RAKİBİYİZ’
İmamoğlu, daha sonra İBB Meclisi nisan ayı üçüncü toplantısına katıldı. 2023 faaliyet raporu sunumunda “Göreve geldiğimizde 18 belediye şirketi zarardayken 2023’te sadece iki şirketimiz zarar etti” dedi. İBB başkanı sözlerine şöyle devam etti: “2023 yılını Beltur ve Metro İstanbul dışındaki 28 şirketimizin tamamı kârda kapatmıştır. Bu sonuçta, sundukları hizmeti yüksek enflasyona rağmen vatandaşa makul fiyatlarla arz etme politikasının önemli bir etkisi vardır. Biz artık kendi kendimizin rakibiyiz.”
BAŞBUĞ’DAN ZİYARET
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti. İmamoğlu, görüşmeye ilişkin “Dünden bugüne ülkemizin güvenliği ve huzuru için emek veren her kademedeki silahlı kuvvetler görevlilerimize minnettarız” dedi.
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