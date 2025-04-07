İBB operasyonlarından sonra sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan iki kişiye tahliye!

İBB operasyonlarının ardından sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklanan Süleyman Akın ve Hüseyin Çam, 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararıyla Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi.

İBB operasyonlarından sonra sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan iki kişiye tahliye!
Abone Ol google-news
Ufuk Sepetci
Yayınlanma: 07.04.2025 - 15:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen operasyonların ardından sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Süleyman Akın ve Hüseyin Çam, tutuklanmalarının ardından Silivri Cezaevi'ne konuldu.

12. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararıyla serbest bırakılan yurttaşlar, ailelerine teslim edilecek.

NE OLMUŞTU?

İBB’ye yönelik siyasi baskılar ve yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli sosyal medya hesapları hedef alınmış, Akın ve Çam, X hesaplarından yaptıkları iddia edilen paylaşımlar nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın kısa sürede davaya dönüşmesi ve tutuklama kararı verilmesi kamuoyunda tepki çekerken, çok sayıda hukukçu ve sivil toplum örgütü sürecin "ifade özgürlüğüne açık bir müdahale" olduğunu belirtti.


Etiketler: #Tahliye #ibb

İlgili Haberler

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan AKP yöneticilerine çok sert 'Mahir Polat' uyarısı: 'Başlarım sizin iletişim stratejinize! Bu tahliyeyle yenilmiş olmazsınız, azıcık insan olursunuz'

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan AKP yöneticilerine çok sert 'Mahir Polat' uyarısı: 'Başlarım sizin iletişim stratejinize! Bu tahliyeyle yenilmiş olmazsınız, azıcık insan olursunuz'
Avukatı duyurdu: Mahir Polat için tahliye talebi

Avukatı duyurdu: Mahir Polat için tahliye talebi
Avukat Erkan Erdem, Mahir Polat için çağrıda bulundu: Tahliye yetkileri var

Avukat Erkan Erdem, Mahir Polat için çağrıda bulundu: Tahliye yetkileri var
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler