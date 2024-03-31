İBB'de kutlamalar başladı, AKP sessiz
31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul kararını verdi. Oy sayımı sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binası önünde kutlamalar başladı. AKP binası önünde ise polis dışında herhangi bir hareketlilik görülmedi.
İBB binası önünde toplanan yurttaş, seçim kutlamalarına erken başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması sonrası yurttaş, Türk bayrakları eşliğinde dans etmeye başladı. Öte yandan, AKP Genel Merkezi önünde polis dışında hiç kimsenin olmaması dikkat çekti.
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