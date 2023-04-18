‘İki elimiz yakanızda’
İzmir Sağlık Platformu tarafından düzenlenen eylemde bir araya gelen sağlıkçılar, il sağlık müdürlüğü önünde ellerindeki pankartlarla slogan attı.
İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, yaptığı açıklamada “Sağlıkta dönüşüm dediniz, insanları sağlık hakkından mahrum ettiniz. Kamu kurumlarından hizmet alamayan vatandaşı, özel kurumlara mahkûm ettiniz. Geçen sene 3 bin hekimin ve birçok sağlık çalışanının yurtdışına gitmesine yol açtınız. “Giderlerse gitsinler” diyerek beyin göçünü teşvik ettiniz. Zaten yetersiz olan sağlık bütçesinin dörtte birini 14 şehir hastanesini yapan inşaat firmalarına aktardınız. Sağlık sistemini tıkadınız. Saldırganların sırtını sıvazladınız. Son 10 yılda 110 bin sağlıkta şiddet olayı oldu. 600’e yakın sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği sağlık terörünün sorumluluğu kamu idaresindedir. Tüm kayıplarımız adına, iki elimiz yakanızdadır. Bunun hesabı sorulacaktır. Sağlıkta şiddet politiktir ve siz gidince çözülecektir” dedi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Özge Borak'tan evlilik itirafı: 'Ayıp olmasın diye...'
- Erdoğan'dan 'soğan' çıkışı: 'Ne tadını bilirsin...'
- Seçime 27 gün kala... Kur için 3 senaryo
- Prof. Dr. Özgür Demirtaş gerçek dolar kurunu paylaştı
- Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor
- Dolar/TL'de bir zirve daha
- İsmi ima bile edilmezken...
- Tarih verdi: Açık açık ilan edeceğiz
- 'Din ve ahlak kuralları onlar için geçerli değildir...'
- Memleket Partisi'nde toplu istifa