‘İki elimiz yakanızda’

Yayınlanma: 18.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.04.2023 - 04:00

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, yaptığı açıklamada “Sağlıkta dönüşüm dediniz, insanları sağlık hakkından mahrum ettiniz. Kamu kurumlarından hizmet alamayan vatandaşı, özel kurumlara mahkûm ettiniz. Geçen sene 3 bin hekimin ve birçok sağlık çalışanının yurtdışına gitmesine yol açtınız. “Giderlerse gitsinler” diyerek beyin göçünü teşvik ettiniz. Zaten yetersiz olan sağlık bütçesinin dörtte birini 14 şehir hastanesini yapan inşaat firmalarına aktardınız. Sağlık sistemini tıkadınız. Saldırganların sırtını sıvazladınız. Son 10 yılda 110 bin sağlıkta şiddet olayı oldu. 600’e yakın sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği sağlık terörünün sorumluluğu kamu idaresindedir. Tüm kayıplarımız adına, iki elimiz yakanızdadır. Bunun hesabı sorulacaktır. Sağlıkta şiddet politiktir ve siz gidince çözülecektir” dedi.