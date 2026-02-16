İktidar medyası duyurdu: PKK'ye özel infaz yasası geliyor

"Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen süreç kapsamında Meclis’te kurulan komisyonun ortak raporuna bu hafta son şekli verilmesi beklenirken, mart ayında gündeme getirilmesi planlanan geçici yasa taslağı üzerindeki çalışmalar da sürüyor.

Yapılan planlamalara önce geçici bir yasa çıkarılacak, ardından da infaz düzenlemelerine yönelik adımlar atılacak. Geçici nitelikte olacak yasada, diğer suç tipleri ve örgütler bakımından emsal teşkil etmeyecek şekilde sınırlar "keskin çizgiler"le belirlenecek.

Buna göre, kanunun, "sadece varlığını sona erdirdiği tespit edilen ve doğrulanan terör örgütleri bakımından uygulanacağı" tarif edilecek. Böylece devamında çıkarılacak yasalardan FETÖ veya diğer örgütlerin yararlanmasının önüne geçilecek.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin aktardığına göre, çerçeve yasa meclisten geçtikten sonra, bu yasaya bağlı olarak Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu başta olmak üzere ilgili kanunlarda değişiklikler yapılacak ve idari anlamda atılacak adımlar belirlenecek. Çerçeve yasa kapsamında çıkarılacak uyum yasalarından sonra, suça karışmamış PKK’lilere bir yıl içinde güvenlik makamlarına başvurmaları hâlinde mevcut TCK’da yer alan ‘Etkin pişmanlık’ hükümlerine benzer bir infaz rejimi uygulanacak.

Suça karışmamış olsa bile bu durumdaki örgüt üyelerine hiçbir ceza verilmemesi sözkonusu olmayacak.

CEZAEVİNDEKİ PKK HÜKÜMLÜLERİ

Suç işleyenler veya hâlen cezaevinde olan terör örgütü üyelerine ilişkin ise ayrı bir infaz rejimi uygulanacak. Buna göre, cezalarının büyük bölümünü cezaevinde geçirenlerin kalan cezaları için dışarda infaz imkânı getirilmesi planlanıyor. Burada, işlenen fiilin ağırlığı şartlı salıvermede önemli bir kriter olacak.

Örneğin ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezası alan örgüt üyelerinin 25 yılını cezaevinde geçirmesi durumunda, 10 yıllık bir şartlı salıverme hükümlerine tabi tutulabileceği belirtiliyor.

ÖCALAN’IN DURUMU

Terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın da diğer PKK’liler gibi cezasının kalan bölümünü dışarda infaz etmesi gündeme gelmesi halinde Ceza İnfaz Kanunu'nda (CİK) yer alan, ‘Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve millî savunmaya karşı suçlardan birinin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, şartlı salıverilmenin uygulanmayacağı’ hükmünün kaldırılması gerekiyor. Habere göre, bu konuda AKP cephesinde henüz verilmiş bir karar bulunmuyor.