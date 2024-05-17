İl başkanlarına kızdı: Erdoğan ‘Çalışmıyorsunuz’ çıkışı yaptı
Erdoğan’ın, seçimin yenilgiyle sonuçlandığı Eskişehir, Çorum, Ankara ve İstanbul il teşkilatlarına, “Bu işler sadece yatırımla olmuyor, biraz gayret gösterin” tepkisi gösterdiği iddia edildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan il başkanları toplantısında, AKP Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu’nun, tarihi ve turistik bir yer olan Trabzon Uzungöl’deki HES inşaatını eleştirdiği ve Uzungöl’ün başlangıcında yer alan inşaatın kaldırılmasını istediği belirtildi. AKP’li Mumcu’nun Uzungöl’ün yılda bir buçuk milyonun üzerinde turist ağırladığını belirtmesi üzerine Erdoğan’ın, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) konuyla ilgilenmesini istediği belirtildi. Erdoğan’ın toplantıda, Ankara, İstanbul ve Eskişehir il başkanlarına kızdığı, Eskişehir İl Başkanlığı’na atfen, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i kast ederek “Eskişehir yaşlı diyordunuz. Ne oldu? Hanımefendi geldi” dediği ileri sürüldü.
Cumhuriyet’in edindiği bilgiye
göre toplantıda, AKP Yerel
Yönetimlerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya
Yılmaz, 31 Mart seçimleri öncesinde
ve sonrasında genel merkez olarak
yaptıkları çalışmaları anlattı.
Haziranda seçimlerin yenileneceği
ilçe ve belde belediye başkanlıkları
ile ilgili de bilgi veren Yılmaz’ın, il
başkanlarına, “İsraf, şatafat, gereksiz
korumalardan, çakarlı araçlardan
uzak durulmalı. Ancak bu şekilde
olunursa yeniden gönül alırız”
uyarısında bulunduğu kaydedildi.
Yılmaz’ın uyarısı sonrasında
bazı il başkanlarının Hazine ve
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet
Yılmaz’ın açıkladığı kamuda tasarruf
tedbirlerinin belediyelerde nasıl
uygulanacağını sorduğu ifade edildi.
Yılmaz’ın “Tasarruf tedbirleri tüm
kamu kurumlarını kapsamak üzere
hazırlandı, herkes harfi harfine
uyacak” dediği belirtildi.
YATIRIMLA OLMAZ
Toplantıda, Erdoğan’ın, seçimin
yenilgiyle sonuçlandığı Eskişehir,
Çorum, Ankara ve İstanbul il
teşkilatlarına kızdığı ve şu tepkiyi
gösterdiği iddia edildi:
“Çalışmıyorsunuz. Arkadaşlar da
çalışmıyorlar, diyor. Çorum tren
istemiş. Bu işler sadece yatırımla
olmuyor, biraz gayret gösterin.
Çorum’a geldiğimde kalabalıktı ama
siz çalışmamışsınız. En büyük tren
yatırımlarını da Eskişehir, Ankara
ve İstanbul’a yaptık, sonuç ne oldu?
(Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yılmaz Büyükerşen için)
‘Eskişehir yaşlı’ diyordunuz. O gitti,
bir hanımefendi geldi. Eskişehir’den
Ankara’ya hızlı tren hattı getirdik.
Karşılığı da yok. Çalışmıyorsunuz.”
Erdoğan’ın bu sözleri üzerine
toplantıda bulunan Ulaştırma
ve Altyapı Bakanı Abdülkadir
Uraloğlu’nun, hızlı tren hatlarını
kastederek “Hatta bakalım” dediği,
Erdoğan’ın Uraloğlu’nun bu sözlerine
de kızdığı “Ne bakacaksın hatta, 4-5
merkez ilçe kaybetmiş, bir de tren mi
vereceğiz” tepkisini gösterdiği iddia
edildi.
Erdoğan’ın ayrıca YRP’nin
kazandığı Yozgat ve Şanlıurfa illerine
ilişkin de “yanlış aday tercihinde
bulunulduğu” eleştirisini getirdiği de
ifade edildi.
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