İl başkanlarına kızdı: Erdoğan ‘Çalışmıyorsunuz’ çıkışı yaptı

Yayınlanma: 17.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.05.2024 - 04:00

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan il başkanları toplantısında, AKP Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu’nun, tarihi ve turistik bir yer olan Trabzon Uzungöl’deki HES inşaatını eleştirdiği ve Uzungöl’ün başlangıcında yer alan inşaatın kaldırılmasını istediği belirtildi. AKP’li Mumcu’nun Uzungöl’ün yılda bir buçuk milyonun üzerinde turist ağırladığını belirtmesi üzerine Erdoğan’ın, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) konuyla ilgilenmesini istediği belirtildi. Erdoğan’ın toplantıda, Ankara, İstanbul ve Eskişehir il başkanlarına kızdığı, Eskişehir İl Başkanlığı’na atfen, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i kast ederek “Eskişehir yaşlı diyordunuz. Ne oldu? Hanımefendi geldi” dediği ileri sürüldü.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre toplantıda, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart seçimleri öncesinde ve sonrasında genel merkez olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Haziranda seçimlerin yenileneceği ilçe ve belde belediye başkanlıkları ile ilgili de bilgi veren Yılmaz’ın, il başkanlarına, “İsraf, şatafat, gereksiz korumalardan, çakarlı araçlardan uzak durulmalı. Ancak bu şekilde olunursa yeniden gönül alırız” uyarısında bulunduğu kaydedildi. Yılmaz’ın uyarısı sonrasında bazı il başkanlarının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıkladığı kamuda tasarruf tedbirlerinin belediyelerde nasıl uygulanacağını sorduğu ifade edildi. Yılmaz’ın “Tasarruf tedbirleri tüm kamu kurumlarını kapsamak üzere hazırlandı, herkes harfi harfine uyacak” dediği belirtildi.



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Toplantıda, Erdoğan’ın, seçimin yenilgiyle sonuçlandığı Eskişehir, Çorum, Ankara ve İstanbul il teşkilatlarına kızdığı ve şu tepkiyi gösterdiği iddia edildi: “Çalışmıyorsunuz. Arkadaşlar da çalışmıyorlar, diyor. Çorum tren istemiş. Bu işler sadece yatırımla olmuyor, biraz gayret gösterin. Çorum’a geldiğimde kalabalıktı ama siz çalışmamışsınız. En büyük tren yatırımlarını da Eskişehir, Ankara ve İstanbul’a yaptık, sonuç ne oldu? (Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen için) ‘Eskişehir yaşlı’ diyordunuz. O gitti, bir hanımefendi geldi. Eskişehir’den Ankara’ya hızlı tren hattı getirdik. Karşılığı da yok. Çalışmıyorsunuz.” Erdoğan’ın bu sözleri üzerine toplantıda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun, hızlı tren hatlarını kastederek “Hatta bakalım” dediği, Erdoğan’ın Uraloğlu’nun bu sözlerine de kızdığı “Ne bakacaksın hatta, 4-5 merkez ilçe kaybetmiş, bir de tren mi vereceğiz” tepkisini gösterdiği iddia edildi. Erdoğan’ın ayrıca YRP’nin kazandığı Yozgat ve Şanlıurfa illerine ilişkin de “yanlış aday tercihinde bulunulduğu” eleştirisini getirdiği de ifade edildi.

