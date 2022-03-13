İmam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü oldu: 'Demek ki bu şehirde beden eğitimi ve spor bölümü mezunu bir kişi bile yok'

13 Mart 2022 Pazar, 12:28

Trabzon Şalpazarı'nda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne Murat Ayaz atandı. Ayaz’ın daha önce Şalpazarı İlçe Müftülüğü’nde görevli İmam Hatip olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Atamayı Facebook hesabından duyuran Ayaz, “Bugün itibari ile yeni görev yerim Şalpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Müdürü olarak görevime başlamış bulunmaktayım. Bu görevi ve sorumluğu bize yükleyen devlet büyüklerime teşekkürlerimi arz ediyorum. Hayatta olanların görevi yaşamak ve yaşatmaktır. Rabbim yaşamak ve yaşatmak nasip etsin” açıklamalarında bulundu.

CHP İL BAŞKANI: DEMEK Kİ KOCA ŞEHİRDE LİYAKATLİ BİR KİŞİ BİLE YOK

Kariyerinde sporla ilgili tecrübesi olmamadığı belirtilen Murat Ayaz'la ilgili yapılan bu atama tepkiye neden oldu. CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu yapılan atama için, “AKP bizi yanıltmamaya devam ediyor. Şalpazarı İlçe Gençlik Spor Müdürlüğüne İlçe Müftülüğünde görevli bir imam hatip atanmış. Şaşırdık mı, tabi ki hayır! Geçmiş uygulamalarından hiçbir farkı yok" dedi.

Hacısalihoğlu, "Demek ki koca şehir de Spor Müdürlüğünde yetişmiş liyakatli bir kişi bile yok. Demek ki bu şehirde beden eğitimi ve spor bölümü mezunu bir kişi bile yok. Demek ki bu şehir de yetişmiş insan kıtlığı var. Yazık yazık şehre de, yiyip tükettiğiniz şehrin mirasına da yazık. Gençlik Spor İl Müdürü hala koltuğunda mı acaba?” eleştirilerinde bulundu.