Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmamoğlu'ndan 'Emrah Şahan' tepkisi: 'Amaç iktidar ortağını kırmadan cezaevinde tutmaya devam etmek'

İmamoğlu'ndan 'Emrah Şahan' tepkisi: 'Amaç iktidar ortağını kırmadan cezaevinde tutmaya devam etmek'

14.09.2025 14:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İmamoğlu'ndan 'Emrah Şahan' tepkisi: 'Amaç iktidar ortağını kırmadan cezaevinde tutmaya devam etmek'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan'la ilgili ikinci kez tutuklama kararı verilmesine tepki gösterdi. İmamoğlu, "Amaç belli: İktidar ortağını kırmadan, çalışma arkadaşım Resul Emrah Şahan’ı haksız bir biçimde cezaevinde tutmaya devam etmek. Bunun neresinde adalet var, Allah aşkına!" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın İBB soruşturması kapsamında tutuklanmasına ve Bayrampaşa Belediyesine yönelik operasyona tepki gösterdi.

İmamoğlu, "Amaç belli: İktidar ortağını kırmadan, çalışma arkadaşım Resul Emrah Şahan’ı haksız bir biçimde cezaevinde tutmaya devam etmek. Bunun neresinde adalet var, Allah aşkına!" dedi. 

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajın tamamı şöyle:

“Türkiye her gün yeni bir hukuksuzluğa uyanıyor. Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan, altı aydır içi boş bir dosya ve Kürt vatandaşlarımızı da yönetime dahil etmek gibi saçma sapan bir iddiayla tutuklu.

Daha 2 gün önce iktidar ortağınız bunun suç olmadığını açıkça ifade edince, birdenbire savcılık, Şahan’ın uyduruk suçlamalardan ifadesini alıp ikinci kez tutuklanmasını sağladı.

Amaç belli: İktidar ortağını kırmadan, çalışma arkadaşım Resul Emrah Şahan’ı haksız bir biçimde cezaevinde tutmaya devam etmek. Bunun neresinde adalet var, Allah aşkına!

Şahan’ın tutuklanmasının ardından, cezaevlerinde mağdur olan yüzlerce insan iddianame beklerken, yine bir belediye başkanımızın evine şafak baskını yapıldı. Bu kez hedef, tüm yaşamını öğrencilerine adamış, Bayrampaşa’nın evladı Belediye Başkanımız Hasan Mutlu ve onun çalışma arkadaşları.

"İLK SEÇİMDE GİDECEĞİNİZİ SİZ DE BİLİYORSUNUZ"

Artık yeter!

Anlıyoruz, çaresizsiniz. Anlıyoruz, korkuyorsunuz. Anlıyoruz, ilk seçimde gideceğinizi siz de biliyorsunuz. Ama zerrece vicdanınız varsa, millete bu kötülüğü yapmaktan vazgeçin.

Artık görün: Ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan çeviremeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın, Türkiye'de hukuk üstün olacak. Gençleri umutlu, aileleri mutlu, emeklileri rahat, dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyi milletimizle birlikte inşa edeceğiz.

Bu yolun sonu, milletin zaferine çıkacak.”

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #resul emrah şahan

İlgili Haberler

Bahçeli'nin açıklamalarından hemen sonra ifadesi alınmıştı! 'İkinci kez' tutuklanan Resul Emrah Şahan'dan ilk açıklama: '6 saat süren sorguda...'
Bahçeli'nin açıklamalarından hemen sonra ifadesi alınmıştı! 'İkinci kez' tutuklanan Resul Emrah Şahan'dan ilk açıklama: '6 saat süren sorguda...' Yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB’ye yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturmasına da dahil edildi. Şahan, “icbar suretiyle irtikap” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” iddiasıyla tutuklandı. Dünkü tutuklamamanın ardından Şahan'dan bir açıklama geldi.
Emrah Şahan’a ikinci tutuklama
Emrah Şahan’a ikinci tutuklama “Kent uzlaşısı” soruşturmasında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 173. gününde “İBB soruşturması” kapsamında yeniden ifade verdi. Mahkeme, etkin pişmanların beyanlarına dayandırılan suçlamalar nedeniyle Şahan’ın tutukluluğunun devamına karar verdi.
Özgür Çelik’ten Resul Emrah Şahan tutukluluğuna sert tepki: ‘Esir alınan, akıldır, mantıktır, hukuktur!’
Özgür Çelik’ten Resul Emrah Şahan tutukluluğuna sert tepki: ‘Esir alınan, akıldır, mantıktır, hukuktur!’ CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ikinci kez tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında verilen kararı “hukuksuz ve siyasi” olarak nitelendirdi.