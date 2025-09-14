İmamoğlu'ndan 'Emrah Şahan' tepkisi: 'Amaç iktidar ortağını kırmadan cezaevinde tutmaya devam etmek'

Silivri Cezaevi'nde tutuklu CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın İBB soruşturması kapsamında tutuklanmasına ve Bayrampaşa Belediyesine yönelik operasyona tepki gösterdi.

İmamoğlu, "Amaç belli: İktidar ortağını kırmadan, çalışma arkadaşım Resul Emrah Şahan’ı haksız bir biçimde cezaevinde tutmaya devam etmek. Bunun neresinde adalet var, Allah aşkına!" dedi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajın tamamı şöyle:

“Türkiye her gün yeni bir hukuksuzluğa uyanıyor. Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan, altı aydır içi boş bir dosya ve Kürt vatandaşlarımızı da yönetime dahil etmek gibi saçma sapan bir iddiayla tutuklu.

Daha 2 gün önce iktidar ortağınız bunun suç olmadığını açıkça ifade edince, birdenbire savcılık, Şahan’ın uyduruk suçlamalardan ifadesini alıp ikinci kez tutuklanmasını sağladı.

Amaç belli: İktidar ortağını kırmadan, çalışma arkadaşım Resul Emrah Şahan’ı haksız bir biçimde cezaevinde tutmaya devam etmek. Bunun neresinde adalet var, Allah aşkına!

Şahan’ın tutuklanmasının ardından, cezaevlerinde mağdur olan yüzlerce insan iddianame beklerken, yine bir belediye başkanımızın evine şafak baskını yapıldı. Bu kez hedef, tüm yaşamını öğrencilerine adamış, Bayrampaşa’nın evladı Belediye Başkanımız Hasan Mutlu ve onun çalışma arkadaşları.

"İLK SEÇİMDE GİDECEĞİNİZİ SİZ DE BİLİYORSUNUZ"

Artık yeter!

Anlıyoruz, çaresizsiniz. Anlıyoruz, korkuyorsunuz. Anlıyoruz, ilk seçimde gideceğinizi siz de biliyorsunuz. Ama zerrece vicdanınız varsa, millete bu kötülüğü yapmaktan vazgeçin.

Artık görün: Ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan çeviremeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın, Türkiye'de hukuk üstün olacak. Gençleri umutlu, aileleri mutlu, emeklileri rahat, dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyi milletimizle birlikte inşa edeceğiz.

Bu yolun sonu, milletin zaferine çıkacak.”