İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Konya' göndermesi: 'Sen zalimlerle yürü...'

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Konya'da düzenlediği mitingde gündem olan teyzelerin videosunu paylaştı. İmamoğlu, "Sen zalimlerle yürü, biz Anadolu’nun bağrındayız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Konya' göndermesi: 'Sen zalimlerle yürü...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.05.2025 - 22:22

CHP, AKP'nin kalesi Konya'da coşkulu bir miting düzenledi. Mitinge katılan bir grup yurttaş mitinge damgasını vurdu.

İBB Başkanı İmamoğlu da o görüntüleri paylaşarak isim vermeden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

"BU BİLGELİĞE YENİLECEKSİN"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Konyalı teyzelerimin, ablalarımın ellerinden öpüyor, selam ve saygılarımı sunuyorum. Bir dönüp Anadolu kadınının merhametine, aklına, bilgeliğine bak, bir de dönüp içine düştüğün karanlık çukura. Bu merhamete, bu akla, bu bilgeliğe yenileceksin. Sen zalimlerle yürü, biz Anadolu’nun bağrındayız."


Etiketler: #konya #Ekrem İmamoğlu #Miting

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