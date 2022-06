İmamoğlu'ndan festival iptallerine sert tepki: 'Geç kardeşim, geç onları'

11 Haziran 2022 Cumartesi, 16:32

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy’de bulunan Müze Gazhane’de düzenlenen ve 3 gün sürecek olan “FestZ”nin açılışını yaptı. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkeyi yönetenlerin, her gün televizyonlara çıkıp neler yaptıklarını anlattıklarını ve bu durumun 20 yıldır devam ettiğini söyledi.

İmamoğlu, “İyi, güzel; peki ne değişti? Mesela son 20 yılda, yurt dışında yaşamak isteyen gençlerin sayısı azaldı mı, arttı mı? Mesela son 20 yılda, ülkede eğitimin kalitesi yükseldi mi? Son 20 yılda üniversitelerimizin seviyesi dünya üniversiteleri arasında yükseldi mi? Son 20 yılda, gençlerimizin dünyadaki akranlarıyla daha iyi rekabet etmesi için hangi imkanları sağladın” sorularını yöneltti.

“20 yılda yol yaptın, köprü yaptın, o tesisi kurdun, bu tesisi açtın ama ülkenin gençleri, başka bir ülkede yaşamanın hayalini kuruyor be kardeşim” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

Bu, bir yönetici için korkunç bir şey. Ben de ülkeyi yönetenler kadar televizyonlara çıkamasam da fırsatını bulursam, 3 yılda İstanbul’da neler yaptığımızı uzun uzun anlatabilirim. Ama ben, sadece yapılanlarla değil, daha çok sonuçla da ilgiliyim. Eğer son 3 yılda, İstanbullu gençlerde ‘Bu ülkede yaşanmaz’ duygusu biraz olsun azalmadıysa, kendimi yeterince başarılı görmem. Evet; pandemiydi, ekonomik krizdi, iktidarın engellemeleriydi… İstanbul’da daha fazlasını yapmamızı engelleyen çok şey oldu. Hâlâ da var. Ama şartlar ne olursa olsun, İstanbul’da yaşamanın tadını, keyfini, mutluluğunu artıracağız. Bizim en temel görevimiz bu. Mücadelemiz bunun için. Her şeyden önce, gençlerin neden başka ülkelerde hayat kurmayı düşündüklerini anlamaya çalışmamız gerekiyor. Çünkü gençlerini mutlu edemeyen bir ülkede, hiçbir şey yolunda gitmiyor demektir. Gençlerini mutlu edemeyen bir toplum, geleceğe güvenle bakamaz.

"GENÇLER, ÖNEMSENMEDİKLERİ BİR ATMOSFERDEN KURTULMAK İSTİYORLAR"

Gençlerin sadece iş bulamamak veya geçinememek gibi nedenlerle yurt dışına gitmek istediğini zannedenler çok yanılıyorlar. Gençler asıl insan olmakla, insan gibi davranılmakla ilgili konularda yaşadıkları sorunlar nedeniyle bu ülkeden gitmek istiyorlar. Hayatın kalitesiyle ilgili konularda, görüp yaşadıkları nedeniyle geleceklerini başka yerlerde arıyorlar. Özgürlük, demokrasi, kendini ifade edebilme problemleri nedeniyle başka ülkelere yöneliyorlar. Gençler anlaşılmadıkları, önemsenmedikleri, değer verilmedikleri bir atmosferden kurtulmak istiyorlar. Hani, sokak röportajlarında sorunlarını, şikayetlerini dile getiren gençlere, ‘Çıkar telefonunu göster’ diyenler oluyor ya; söylemek istedikleri şu: ‘İşte burada durup konuştuğuna göre, belli ki açlıktan ölmüyorsun. E cebinde akıllı telefonun da var. Daha ne istiyorsun?’ Bunu diyorlar gençlere. Açlıktan ölmüyorum, cebimde akıllı telefonum da var. Daha ne isterim ki. Gençlerden ve tüm vatandaşlardan böyle bir uysallık bekliyorlar. En temel ihtiyaçları, en temel düzeyde karşılandığı için insanlar, yöneticilere şükran duysun istiyorlar.

"BU ÜLKEDE EN TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYAN MİLYONLAR VAR"

Bu ülkede en temel ihtiyaçlarını karşılayamayan milyonlar var. Biz, göreve geldiğimiz ilk günden beri, insanların daha iyi, daha kaliteli, daha renkli ve daha keyifli bir hayat yaşama arzularına değer veriyor ve onu sağlamak için çalışıyoruz. Eşitliği, adaleti, dayanışmayı hayatı güzelleştiren değerler olarak görüyor ve yaptığımız her işte bu değerleri gözetiyoruz. Üretmeyi, yaratmayı ve paylaşmayı destekleyen fiziki ve kültürel koşulları oluşturmayı çok önemsiyoruz. Merak etmeyin; beklediğiniz o değişim anı yaklaşıyor. Ülkedeki bütün zorluklara ve sıkıntılara rağmen, değişimle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni bir heyecanla adım atabiliriz. Gençlerin yenilikçiliğiyle ve özgürlüğe olan tutkusuyla; gençlerin aklı, mizahı ve cesaretiyle başarabileceğimiz çok şey var.

"KÜLTÜR VE SANAT, TOPLUMUN HEP GENÇ KALMASINI SAĞLAYACAK"

Bugün gençlerin talep ve hayallerine burun kıvıranlar da bir zamanlar gençti. Özgür bir kültür ve sanat ortamı, bu toplumun hep genç kalmasını sağlayacak. Yani gençlik iksiri. Biz, o iksiri, İstanbul'da bol bol üretmeye devam edeceğiz kardeşim. Öyle festival iptal etmekmiş, sanatçıya yasak koymakmış; geç, geç kardeşim, geç onları. FestZ’nin sizlere güzellikler, yeni umutlar getirmesini diliyorum. Bu etkinliği hazırlayan, organize eden, her aşamasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere söz veriyorum: Bu güzel şehirde, sizin enerjinizi hep tazeleyeceğiz. Sizleri sık sık bir araya getireceğiz. İnsanları birbirinden ayırma ve bölme çabasına karşılık, sizleri biz inadına sık sık bir araya getireceğiz. Yeni etkinliklerde yanınızda olacağız. Bu güzel şehrin daha renkli, daha cazip, daha toleranslı, daha hoşgörülü olması için her hafta, her ortamında fırsatlar yaratacağız. Hepinizi çok seviyorum."