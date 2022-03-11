İnce: 6 ayda birinci parti olmayı benden beklemeyin
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisine "6 ay oldu daha birinci parti yapamadın" diyenler olduğunu belirtip "20 senedir yapamayanlara bir şey demiyorlar. 6 ayda birinci parti olmayı benden beklemeyin, bu olmaz" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Adana'nın Çukurova ilçesinde partisinin ilçe başkanlığının açılışında konuşma yaptı.
İnce, iktidara geldiklerinde Türkiye'nin öncelikli sorunlarını ve sektörlerini masaya yatıracaklarını dile getirerek, "Turizmi, tarımı, tekstili, tarıma dayalı sanayiyi, dijital teknolojiyi, savunma sanayisini, film sektörünü destekleyeceğiz. Türkiye'nin gençlerine yatırım yapacağız" diye konuştu.
"6 AYDA BEKLEMEYİN"
Türkiye'yi karış karış gezerek çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran İnce, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Daha yeni kurulduk, birinci yılımızı doldurmadık. Merak etmeyin Memleket Partisi Allah'ın izniyle milletin isteğiyle birinci parti olacak. Bana '6 ay oldu daha birinci parti yapamadın' diyenler oluyor. 20 senedir yapamayanlara bir şey demiyorlar. 6 ayda birinci parti olmayı benden beklemeyin, bu olmaz. Göreceksiniz, biraz sabırla oya gibi nakış gibi işleyeceğiz. Karış karış dolaşıyoruz Türkiye'yi. Allah'ın izniyle bu olacak. Memleket Partisi, Türkiye'nin anahtar, kilit partisi olacak. Bunu göreceksiniz. Kilit parti biz olacağız."
İnce, daha sonra partisinin Çukurova İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.
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