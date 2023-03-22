İnce: Adaylığı mümkün değil

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 04:00

Dilekçede, anayasadaki “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmüne atıf yapılacağı ve Erdoğan’ın daha önce iki kez cumhurbaşkanlığı yaptığı için aday olamayacağının vurgulanacağı öğrenildi. Dilekçenin bu nedenle 28 Mart’ta YSK’ye teslim edileceği öğrenildi. YSK’nin seçim takvimine göre geçici aday listesi 28 Mart’ta yayımlanacak. İtiraz süreci aynı gün saat 08.00’de başlayacak ve 29 Mart saat 17.00’ye kadar sürecek. İnce önceki gün YSK önünde “Erdoğan üçüncü kez aday olamaz. Anayasaya aykırı” demişti.

SOL PARTİ: KABUL EDİLEMEZ

SOL Parti de Erdoğan’ın adaylığına yönelik YSK’ye itiraz dilekçesi verdi. Erdoğan’ın, 2014 ve 2018’de cumhurbaşkanı seçilerek iki dönemini tamamladığı belirtilen dilekçede, üçüncü dönem adaylığın hem anayasa hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) göre yasak olduğu vurgulandı. Dilekçede, “İtirazın kabulü ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığının kabul edilmemesine karar verilmesini talep ederiz” denildi.