Cumhuriyet Gazetesi Logo
İran'a saldırısı sonrası 'sınırdan kaçak geçiş' iddiaları: DMM 'dezenformasyon' dedi

İran'a saldırısı sonrası 'sınırdan kaçak geçiş' iddiaları: DMM 'dezenformasyon' dedi

28.02.2026 14:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İran'a saldırısı sonrası 'sınırdan kaçak geçiş' iddiaları: DMM 'dezenformasyon' dedi

ABD-İsrail güçlerinin İran'a hava saldırısının ardından sınırdan Türkiye'ye kaçak girişlerin başladığı iddia edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iddiayı yalanlayan bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya hesaplarında, İran sınırından Türkiye’ye kaçak giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntüler dezenformasyon içermektedir" açıklamasını yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, İran sınırından Türkiye’ye kaçak giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntüler dezenformasyon içermektedir. Görüntülerin, zamanı ve yeri belirsiz eski çekimler olduğu; son yaşanan bölgesel gelişmeler sonrası yeniden kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Türkiye sınır hattıyla bağlantısına dair herhangi bir somut veri bulunmamaktadır. Bu tür paylaşımlar sınır güvenliğini hedef alarak kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlamaktadır. Türkiye’nin hudut güvenliği 7/24 esasına dayalı olarak çok katmanlı sistemlerle kesintisiz şekilde sağlanmaktadır. Asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur" denildi.

İlgili Konular: #Dezenformasyonla Mücadele Merkezi #DMM

İlgili Haberler

ABD ile İsrail'in İran saldırısı: Hangi isimler hedef alındı?
ABD ile İsrail'in İran saldırısı: Hangi isimler hedef alındı? İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarda, dini lider Ayetullah Ali Hamaney dahil üst düzey askeri ve siyasi isimlerin hedef alındığı iddia edildi. Operasyonun sonuçlarına ilişkin ise henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.
Son Dakika... Aralarında İran, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri de var: THY, 10 ülkeye yönelik uçuş seferlerini iptal etti
Son Dakika... Aralarında İran, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri de var: THY, 10 ülkeye yönelik uçuş seferlerini iptal etti Son dakika haberi... Türk Hava Yolları, Ortadoğu'da sabah saatlerinde başlayan saldırılar sonucu 2 Mart'a kadar Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün'e yönelik seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Ayrıca bugün için Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman seferleri de iptal edildi.
Tahran Büyükelçiliği'nden İran'daki Türk vatandaşlarına 'güvenlik' uyarısı
Tahran Büyükelçiliği'nden İran'daki Türk vatandaşlarına 'güvenlik' uyarısı Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'a yönelik başlatılan hava saldırısı üzerine ülkedeki Türk vatandaşlarına "güvenli bölgede kalmaları ve askeri binalardan uzak durmaları" uyarısında bulundu.