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İstanbul'da AKP'den partililere 'sosyal medya' eğitimi

İstanbul'da AKP'den partililere 'sosyal medya' eğitimi

2.08.2025 17:49:00
Güncellenme:
İHA
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İstanbul'da AKP'den partililere 'sosyal medya' eğitimi

AKP İstanbul İl Başkanlığı, parti teşkilatına "Sosyal Medyanın Etkili Kullanımı" başlıklı eğitimler veriyor.

AKP İstanbul İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından organize edilen "Sosyal Medyanın Etkili Kullanımı" seminerlerinin Zeytinburnu, Bağcılar, Esenyurt ve Kartal’dan sonra yeni durağı Silivri oldu.

AKP Silivri İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen programa; yönetim kurulu üyeleri, mahalle başkanları, mahalle tanıtım ve medya başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

İl Başkanlığı Dijital İletişim Koordinatörü Ümit Sanlav ve Haber Koordinatörü Burak Öztürk'ün sunumlarıyla gerçekleşen seminerde, "iletişim, eleştirel düşünme, iş birliği, problem çözme, karar verebilme, teknoloji ve medya okuryazarlığı becerilerinin önemi" vurgulandı.

"STRATEJİK VE YERLİ İLETİŞİM"

Konuyla ilgili açıklama yapan AKP İstanbul Tanıtım ve Medya Başkanı Abdullah Arıdoru, "İstanbul’umuzun 39 ilçesinde hayata geçirmeyi planladığımız Sosyal Medyanın Etkili Kullanımı eğitim seminerlerimiz devam ediyor. Bugüne kadar Zeytinburnu, Kartal, Bağcılar, Silivri ve Esenyurt'ta teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik. Dijital iletişimin hem stratejik hem de yerli olması gerektiğini bir kez daha vurguladık. Eğitimlerimizde; sosyal medyanın bilinçli kullanımı kadar, yerli ve milli platformlarımızın güçlendirilmesinin de önemine değiniyoruz. Bu kapsamda Next Sosyal gibi yerli girişimlerin; sadece birer sosyal mecra değil, dijital egemenliğimizin yapı taşları olduğunu ifade ediyoruz. 39 ilçemizde sürdürdüğümüz bu eğitimlerle, dijital alanda da kendi sözümüzü söyleyen güçlü bir teşkilat inşa ediyoruz" dedi.

İlgili Konular: #AKP #sosyal medya

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