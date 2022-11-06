İstanbul Valiliği açıkladı: Beyoğlu'nda 121 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır ötesi operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iddiasına karşı HDP’nin çağrısıyla Beyoğlu’nda yürüyüş yapmak isteyen 121 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
HDP’nin sosyal medya hesapları üzerinden, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütüne yönelik yürütülen askeri operasyonlara ilişkin saat 15.00’de basın açıklaması ve yürüyüş yapılacağının duyurulmasının ardından, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu bir grup Taksim ve Tünel Meydanı’nda bir araya gelmek istedi.
Taksim ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, izinsiz olduğu gerekçesiyle açıklama ve yürüyüşe engel oldu.
Polisin uyarılarına rağmen yürüyüş yapmak isteyen gruptan 121 kişi gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
VALİLİK’TEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara karşı HDP tarafından, Beyoğlu ilçemizde ‘izinsiz toplanma ve yürüyüş’ çağrıları üzerine Beyoğlu Kaymakamlığı’nca ‘kanuna aykırı toplanma ve yürüyüşün yasaklanmasına’ karar verilmiştir. Kaymakamlıkça alınan karara riayet etmeyen; İstiklal Caddesi, Tünel Meydan ve ara sokaklarda toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 şahıs, güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır” denildi.
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