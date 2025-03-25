İstanbul'da öğrenci buluşması: Ünivesite öğrencileri Saraçhane'ye yürüyor
İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ülkenin dört bir yanında artan eylemler devam ediyor. Bugün Maçka Parkı'nda toplanan olan öğrenciler, buradan kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne yürüyecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın aralarında olduğu çok sayıda ismin gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler, 48 kişi hakkında verilen tutuklama kararlarının ardından devam ediyor.
Üniversite öğrencileri bugün İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu'nun çağrısıyla saat 17.00'de Maçka Parkı'nda bir araya geldi. Öğrencilerin burada toplanıp kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne yürüyecek.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri Davutpaşa Kampüsü'nden Maçka'ya doğru yola çıktı. Öğrenciler, sloganlarla Maçka'ya yürüyor.
SARAÇHANE'YE YÜRÜYORLAR
Maçka Parkı önünde buluşan öğrenciler parkın içerisinden Beşiktaş’a oradan Saraçhane'ye yürüyüşe geçti.
Etiketler: #İmamoğlu #EYLEM #öğrenci #üniversite öğrencileri
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