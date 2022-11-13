İşte genç seçmen anketinde sürpriz sonuçlar...

13 Kasım 2022 Pazar, 11:37

Haziran 2023'te yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimi öncesi araştıma şirketleri hız kesmeden seçim anketlerini yayımlamaya devam ediyor.

Siyasette ve anket çalışmalarında tartışılan başlıklardan biri de seçimlerde ilk kez oy kullanacaklar gençler. AKP'nin Z kuşağını kapsayamaması gündem maddelerinden biriydi. Habertürk yazarı Fatih Altay'lı "Brandweek'te Togg ile muhabbet" başlıklı yazısında Z kuşağına ilişkin anket sonuçlarını paylaştı.

Altaylı'nın köşesinde paylaştığı ankette dikkat çekici sonuçlar yer aldı. AKP'nin genel oyu ile gençler arasındaki oyu hemen hemen aynı olduğunu aktaran Altaylı, CHP’de genç seçmenlerin oyunun yüzde 35’e yakın olduğunu belirtti. Altaylı'nın paylaştığı verilere göre en dikkat çeken parti Zafer Partisi oldu.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Bu Z kuşağı meselesine asla inanmadım.

Gençleri alfabenin çeşitli harfleri ile sınıflandırmayı doğru bulmuyorum.

Gençler gençtir ve hızlı bir biçimde büyürler.

Bu yüzden başına herhangi bir harf koymadan gençler diyerek, gençlerin siyasi tercihlerine bakalım.

Elimde birkaç ayrı firmanın 1996 ila 2002 arasında doğmuş ve bu seçimde oy kullanacak genç seçmenlerle ilgili verileri var.

Bunların hepsini bir araya getirince ortaya şöyle bir tablo çıkıyor.

Genç seçmenlerin AK Parti’den uzak olduğu cümlesi tam olarak doğruyu yansıtmıyor.

Gençler arasında AK Parti’nin oy oranı yüzde 30 civarında.

AK Parti’nin genel oyu yüzde 48 iken genç seçmen arasında oylarının düşük olduğu doğru idi.

Bugün durum bu değil. Genel oyu ile gençler arasındaki oyu hemen hemen aynı.

CHP’de ise tam tersi bir durum var.

CHP’de genç seçmenlerin oyu yüzde 35’e yakın.

CHP’nin genel oyundan 7-8 puan kadar daha yüksek.

Genel oy oranına oranla gençlerden en fazla oy alan parti ise Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi.

18-26 yaş arasındaki seçmende Zafer Partisi’nin oy oranı yüzde 13’ün üzerinde.

Bu da Zafer Partisi’nin genel oy oranının 4 katı, 50 yaş üzerinde seçmenden aldığı oyun ise tam 10 katı.

Diğer partilerde ise gençlerin oyu, genel oylarının epey altında.

Yine de gençlerin, tercihlerinde büyüklerinden etkilendiklerini ve benzer bir siyasi hizalanma yaptıklarını söylemek çok yanlış olmaz.