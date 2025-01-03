İYİ Parti 'DEM Parti'ye kapıyı kapattı! Müsavat Dervişoğlu'ndan flaş açıklama: 'Asla muhatap almayacağız'

Yayınlanma: 03.01.2025 - 14:16

Güncelleme: 03.01.2025 - 14:38

DEM Parti'nin İmralı heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilk temasın ardından yol haritasını belirleyerek, TBMM'de siyasi partilerle görüşme trafiğini resmen başlattı.

Dün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden DEM Parti'nin bundan sonraki görüşme takvimi netleşti.

İYİ PARTİ'NİN TAVRI MERAK EDİLİYORDU

DEM Parti'nin pazartesi günü Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve heyeti ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşeceği açıklandı.

Salı günü de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya gelineceği kaydedildi.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun ise, DEM Parti ile görüşme yapılıp yapılmamasına ilişkin kurmaylarının görüşlerini dinlediği ve partinin DEM ile görüşmeme eğiliminde olduğu öğrenilmişti.

Dervişoğlu'nun bugün saat 14.00'te partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyeceği duyurulmuştu.

DERVİŞOĞLU RESMEN KAPIYI KAPATTI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, saatler 14.00'ü gösterdiğinde partisinin genel merkezinde bir basın açıklaması yaptı.

Dervişoğlu, "İYİ Parti olarak bizim Cumhuriyet düşmanlarıyla müzakere edecek hiçbir şeyimiz olamaz. İYİ Parti, affedilmek istenen terör örgütünü ve onun sözde liderini, onları meşrulaştırmak isteyen sözcülerini, ortaklarını ve siyasi sorumluluğu olmayan heyetlerini hiçbir surette ve hiçbir zaman asla ve kat’a muhatap almayacaktır" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, yaptığı açıklama ile DEM Parti görüşmesine resmen kapıyı kapadı.

Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"10 yıl önce ilk denemesi yapılan bugün ise yeni paradigma adı altında tekrar tedavüle sokulan ihanet planı, tek adam ve iktidarının devamı için Beştepe, Balgat ve İmralı’nın ortaklaştığı bir kalkışma olarak karşımızdadır.

Geldiğimiz noktaya bir fikir ve eylem takibiyle varmışlardır. Önce Milli Mücadele’nin karargahı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni devreden çıkarmışlar, sonra Cumhuriyet devletini saraya peşkeş çekmişler, şimdi ise son hamle olarak, üniter idari yapımızı, etnik ve bölgesel parçalara ayırmak kararında ortaklaşmışlardır.

Bahçeli ve Erdoğan’ın güç verdiği, terörist başının da katkı vereceğini vadettiği “yeni paradigma” tam olarak budur.

İktidarın kendisini devlete izafe etmesi, kendisini devletin bütünü zannetmesi, bu ihaneti bir devlet projesi diye dayatması, bu ithal senaryonun “nesebi gayrı sahihliğini” ortadan kaldırmaz. Unutulmamalıdır ki Türklük; dün olduğu gibi bugün de kendini devlet zannedenlerden büyüktür.

Bu yeni paradigmanın ortadan kaldırmak istediği, AK Parti ve DEM’in 100 yıllık parantez olarak addettikleri Cumhuriyetimizdir. MHP Genel Başkanı’nın da iştahla alkışladığı proje budur. Kurdukları ittifakın hedefi, Atatürk’ün Türkiyesi’dir. Hedefi Türk’ün devletidir. Mesele bu kadar basit ve nettir.

Arsızlıkları öyle bir hale gelmiştir ki, eli kanlı bebek katili terör örgütü elebaşısı, büyük Türk milletinin önüne barış güvercini diye çıkartılmaktadır.

İYİ Parti olarak bizim, “Cumhuriyet düşmanlarıyla” müzakere edecek hiçbir şeyimiz olamaz.

İYİ Parti, affedilmek istenen terör örgütünü ve sözde liderini, onları meşrulaştırmak isteyen sözcülerini, ortaklarını ve siyasi sorumluluğu olmayan heyetlerini hiçbir surette muhatap almayacaktır.

İYİ Parti, Türk milletinin ve Türk devletinin beklentisinin hilafına atılacak hiçbir adımın içinde olmaz, olanlarla da yol yürümez. Sorunlarımızı konuşmaya değil; sorunlarımızı, sorunun kaynağıyla müzakere etmeye karşıyız. “Terörsüz bir Türkiye"ye değil, terör örgütlerinin ve terörist başının meşrulaştırılmasına karşıyız.

"Terörsüz Türkiye" ambalajıyla sunulan, "onursuz siyasetin" karşısında dimdik duracak ve milletimizin bir kere daha kandırılmasına izin vermeyeceğiz.

Herkes emin olsun ki, İYİ Parti tarihin doğru yerinde konumlanmaya devam edecektir. Sorumluluğumuzun farkındayız. Süreci vakarla izleyen milletimizin duygularına tercüman olmaya devam edeceğiz. İYİ Parti, Türklüğün son ocağının ateşini söndürtmemek için vardır. İYİ Parti, Türk milletinin aklını da, hakkını da, hukukunu da ne pahasına olursa olsun sonuna kadar savunacaktır.

Bu mücadele neyi gerektiriyorsa fikren, zihnen, bedenen; kimlerle verilecekse gençlerle, kadınlarla, yaşlılarla; nerede verilecekse Meclis’te, meydanlarda, sokaklarda,

İYİ Parti bunun çatısıdır, yoludur ve cephesidir. Türk milletinin sinesinde, yine milletimizle el ele ve omuz omuza başlattığımız bu kutlu mücadele, sonsuza kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

Sevdası Türkiye, kaygısı Türk milletinin geleceği olan herkesi İYİ Parti’nin çatısı altında buluşmaya ve milli mücadeleye katkı sağlamaya davet ediyorum. Operasyon aparatları milletin vicdanında her geçen gün çığ gibi büyüyen İYİ Parti’yi zaafa uğratmaya uğraşsa da yolumuzdan dönmeyeceğiz.

Türkiye’yi Türksüzleştirmeyeceğiz! Cumhuriyeti yıktırmayacağız! Türk milletini ve Türk devletini bu karanlık tünelden çıkartacak ve aydınlık ufuklarla buluşturacağız. Neferi olduğumuz Türk milletine saygıyla arz ederim."