İYİ Parti milletvekili adayı Gökhan Zan'dan 'Hatay' sözü

Yayınlanma: 18.04.2023 - 16:27

Güncelleme: 18.04.2023 - 17:23

İYİ Parti Hatay milletvekili adayı Gökhan Zan, Antakya-Köprübaşı'nda bulunan tarihi ilk meclis binası önünde konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Büyük Millet Meclisi kürsüsünden milletime söz verdim: Hatay'ı alacağım. Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem onun huzuruna çıkamam, yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, yenilemem; yenilirsem bir dakika yaşayamam" şeklindeki sözlerini hatırlatan Zan, Atatürk'ün vatana bir söz verdiğinin altını çizdi.

6 Şubat'ta çok büyük bir facia yaşadıklarını belirten Zan, "Çocuklarımızı, kardeşlerimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, canlarımızı kaybettik. Evimizi, işimizi, işyerimizi kaybettik. Paramızı, birikimlerimizi kaybettik. Yaşama alanımızı, çevremizi, hayallerimizi, şehrimizi, ruhumuzu, anılarımızı kaybettik" dedi.

"UMUTLARIMIZI KAYBETMEDİK"

Antakya'nın mozaiğine sahip çıkabilmek için umutlarını kaybetmediklerini vurgulayan Zan, "6 Şubat depremi aslında bize pek çok şeyi yeniden öğretti. Unutmaya yüz tutmuş, üzeri tozlanmaya yakın, rafa kalkmış ve özlediğimiz kültürel mirasımızı; ailesel, töresel pek çok değerimizi yeniden hatırlamamıza sebep oldu" şeklinde konuştu.

"NASIL YAŞAMAK İSTEDİĞİMİZİ HATIRLATTI"

"6 Şubat depremi, Hatay'da bütün taşları yerinden oynattı" diyen Zan, "Ama bu şehrin ne kadar önemli olduğunu, bu şehirde her ırktan, her mezhepten, her renkten nasıl da kardeşçe, insanca, medenice bir mozaik gibi birlikte, uyum içerisinde yaşadığımızın önemini bir kez daha hatırlattı. Memleketimize olan özlemimizi, hasretimizi, özümüzü, benliğimizi, gerçekte kim olup nasıl yaşamak istediğimizi, nasıl yaşamayı özlediğimizi hatırlattı" ifadelerini kullandı.

"SİZLER İÇİN YORULMADAN ÇALIŞACAĞIMA SÖZ VERİYORUM”

Hatay'ın eskisinden daha güçlü olacağına dikkat çeken Zan, "Mozaiği yeniden yapana kadar, yılmadan tüm benliğimle çalışıp, sizler için yorulmadan çalışacağıma; Meclis'teki sesiniz, sözünüz, kulağınız olacağıma, buradan hepinizin huzurunda söz veriyorum. Ben sporcuyum. Zeki ve ahlaklı olmayı Atam'dan öğrendim. Ve buraya politika veya siyaset yapmaya gelmedim. Ben buraya o parti, bu parti ayrımı yapmaya gelmedim. Irk, mezhep, renk ayrımı yapmadan, yaklaşık 2 milyon hemşerimin sesi olmak ve yaraları sarmak, en ufak katkım olabilecekse de merhem olabilmek için geldim. Ben zaten buradayım. Hiçbir yere gitmedim. Sizin evinizden, içinizden biriyim" diye ekledi.

Zan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kan ve mücadele ile aldığını korumak için var gücüyle çalışacağına dair söz verdi.