İYİ Parti’de 46. madde detayı: 'Olağan kurultay'a gitmek isteniyor'
Kurultaya gitmeye hazırlanan İYİ Parti'de sular durulmuyor. Son olarak partide 46. madde detayı dikkat çekti.
İYİ Parti, 27 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidecek. Genel başkan Meral Akşener, kurultayda aday olmayacağını açıklamıştı. Adaylığını açıklayan Koray Aydın ve Mehmet Tolga Akalın “partide olağanüstü kurultayın iptal edilmesini isteyenler olduğunu” belirterek Akşener’e, “Kararının arkasında dur” çağrısını yapmıştı.
Akalın ve Aydın’ın çağrısının perde gerisinde “Akşener’i destekleyenlerin, genel başkanı olağanüstü kurultay kararından vazgeçirmek ve partinin zamanında olağan kurultayını gerçekleştirmesi kararını aldırmak olduğu” belirtiliyor.
AKŞENER’E KAPALI
Ancak parti tüzüğünün 46. maddesinde, “Bir kişi üst üste olağan kurultayda en fazla üç dönem genel başkanlık görevine seçilebilir” hükmü yer alıyor. Akşener, üç olağan kurultayda da genel başkanlığa seçildi. İYİ Parti’nin, “olağanüstü seçimli kurultay” kararından vazgeçip “olağan seçimli kurultay” kararı alması durumunda, Akşener için tüzük gereği “olağan seçimli kurultayda genel başkanlık yolu kapanıyor.”
‘TESADÜF DEĞİL’
Ancak 27 Nisan’da, yapılacağı ilan edilen ve altında Akşener’in imzasının da yer aldığı kongre programında “Tüzük komisyonu ve diğer komisyonların kurulmasına” yönelik madde de yer alıyor.
Partide
değişimden yana olanlar
“kurultay gündemine bu
maddenin alınmasının
tesadüf olmadığını”
savunuyor. Kurultayda
kurulacak tüzük komisyonu
ile “üç dönem” kuralının
da değişebileceği ifade
edilirken “Akşener’in
yeniden genel başkan
olmasını isteyenler,
bu maddenin de
değişmesinden yana”
görüşünü dile getiriyor
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