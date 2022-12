İYİ Partili Erhan Usta'dan Fuat Oktay'a sert sözler: 'Utanmaz herif'

06 Aralık 2022 Salı, 06:50

TBMM Genel Kurulu’nda 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi’nin tümü üzerindeki görüşmeler yapıldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı eleştirerek, “Bir kararnamelik canı olanların burada siyasi içerikli konuşma yapması yanlıştır. Bu ülkeye yazık oluyor, vicdanı olan herkesi bunun üzerinde düşünmeye davet ediyorum. Veda bütçesi dedik, bunun üzerine Sayın Oktay Fatiha bütçesi dedi. Fatiha dedi, doğru milleti öldürdünüz, şimdi üzerine hep birlikte ruhuna Fatiha okuyoruz” dedi.

Usta, hükümetin istihdamın arttığını savunduğunu ancak ülkede toplam çalışılan saatin artmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Bir mukayese yapıyorum, partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeden önceki son veri ile bugünkü son verinin mukayesesini yapıyoruz. Neyin üzerine yapıyoruz, TÜİK’in mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış, Sayın Oktay bunun anlamı ne demek biliyor musunuz? Her veriyi her ay birbiri ile mukayese edebilirsiniz demek. 2018’in ikinci çeyreği, elimizdeki partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeden önceki son veri. Şimdi burada haftalık çalışılan ortalama saat 1 milyon 262 bin 653. Mevsimsel düzeltilmiş olduğu için veri, her şeyini birbiri ile mukayese edebildiğimiz için, elinize tutuşturulan kağıtta. Üçüncü çeyrekte rakam ne olmuş, 1 milyon 253 bin 994. Rakam düşmüş. Söylemeye çalıştığımız şey bu” diye konuştu.

Oktay’ın “Merkezi yönetim bütçesinin faiz giderleri ile o yılın gelirleri mukayese edilebilir” sözüne de itiraz eden Usta, “Önümüzdeki faiz yükü çok yüksek, önümüzdeki riske dikkat çekmek istiyorum. Faiz Hazine'nin internet sitesini açarsanız, iç ödeme projeksiyonlarına bakarsanız, önümüzdeki dönemde iç borçlar kapsamında ödeyeceğimiz faiz 2 trilyon 564 milyar lira. Bu sistem başlamadan önce bu rakam sadece 348 milyar liraydı. Söylemeye çalıştığımız bu” dedi.

OKTAY: TEKNİK CEVAP VEREYİM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Çalışma konusuyla alakalı teknik yanlış verilerin konuşulduğu ile ilgili iddia vardı. Teknik cevap vereyim buna. Bu elimdeki TÜİK verileri. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin fiili çalışma süreleri veriliyor. Altta da bir not var, notta şu söyleniyor. Haftalık ortalama fiili çalışma saati iş başında olanlar için hesaplanmıştır. 2018’in ikinci çeyreğindeki veri alınıyor. 2022’nin üçüncü çeyreğindeki veri ile karşılaştırılıyor. Böyle bir şey olmaz. İkinci çeyreği ikinci çeyrekle, üçüncü çeyreği üçüncü çeyrekle yaparsınız” diye yanıt verdi.

"BİLMEDİĞİNİZ GİBİ UTANMIYORSUNUZ DA..."

İYİ Partili Usta ise söz alarak, Oktay’a şunları söyledi:

“Bilmediğinizi zaten biliyordum da. Yanınızda oturan uzmanlarınız da bilmiyor demek ki. Nasıl ilgili olmayan insanlarla çalışıyorsanız… Bunu anlamayacak. Mevsimsel düzeltme istihdam verisini, kimi aylar vardır, yoğun çalışma vardır. Kimi aylar vardır çalışma az olur. Dolayısıyla mevsim etkilerinden arındırma yapılır. Mevsimsel düzeltilmiş diyor kendisi, ondan sonra diyor ki 2018’in ikinci çeyreği ile 2022’nin üçüncü çeyreğini mukayese edemezsiniz. Hakikaten utanmanız lazım. Birazcık yüzünüz varsa şu konuştuğunuzdan utanmanız lazım. Ama maalesef güldüğünüze bakılırsa bu utanmanın olmadığını görüyorum. Bir defa kağıt sallıyor, teknik teknik diye. Tamamen göz göre göre yalan konuşuyor. Veri gizleniyor. 2018’inci ikinci çeyreğine göre 2022’nin üçüncü çeyreğinde mevsimsel düzeltilmiş dataya göre çalışılan saat düşmüştür, nokta. Bunu bilmiyorsunuz, bunu bilmediğiniz gibi utanmıyorsunuz da. Utanmaz herif, utanmaz herif.”