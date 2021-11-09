İYİ Partili Paçacı'dan Türkkan açıklaması: 'Daha neler göreceksiniz neler' filminin bir sahnesi...
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, "Lütfü Türkkan için idam sehpası kuranlar maalesef şehit yakını olma özelliğini istismar ederek bir partinin genel başkanına küfretmeyi kendinde hak gören kişiyi kutsayamaz" dedi.
İYİ Partili Cihan Paçacı, TBMM'de partisinin grup toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesiyle başlayan sürecin sorulması üzerine Paçacı, "şimdiye kadar söyleyecek sözü olmayanların, kutsal değerleri istismar ederek siyaset yaptıklarına" dikkat çekerek "Maalesef şehitlerimiz ve yakınları istismar edilerek siyaset yapılıyor. Lütfü Türkkan'ın yaptığı tabii ki yanlıştır. Bir kızgınlık ve öfke anında ağzından çıkmış bu küfür kabul edilemez" dedi.
"BAKALIM DAHA NELER YAŞATMAYA ÇALIŞACAKLAR"
Lütfü Türkkan'ın, "profesyonel bir provokatör"ün tuzağına düştüğünü savunan Paçacı, "Lütfü Türkkan için idam sehpası kuranlar maalesef şehit yakını olma özelliğini istismar ederek bir partinin genel başkanına küfretmeyi kendinde hak gören kişiyi kutsayamaz. Yani, tek taraflı bir siyaset doğru değildir. Lütfü Türkkan özür dilemiştir, görevinden istifa etmiştir. Ancak biyolojik olarak şehit yakını olan bir kişinin, bir partinin genel başkanına küfretme hakkı da yoktur." dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mayıs ayında Rize'de karşılaştığı provokasyon üzerine kullandığı "Memleketim Rize’de görüldüğü gibi güzel bir ders verildi. Bu daha bir. Daha neler olacak neler, dur bakalım. Bunlar iyi günler" ifadelerini hatırlatan Paçacı "Lütfü Türkkan ile ilgili karar dün alınmıştır. 'Daha neler göreceksiniz, neler' filminin bir sahnesi yaşanmıştır. Her geçen gün oyu yükselen İYİ Parti'ye bakalım bundan sonra daha neler yaşatmaya çalışacaklar. Hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- AR-GE yöneticisi Erdoğan'ın önündeki son anketi açıkladı
- Anket şirketi başkanından İYİ Parti’ye kötü haber: Acilen geri dönmeli
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Lütfü Türkkan açıklaması 'fezleke' tartışmalarına neden oldu
- Meral Akşener’den Lütfü Türkkan için ilk yorum: Operasyona maruz kaldık
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Zincir marketin 25 mağazası Migros oluyor
- Konya'da korkutan deprem!
- Zelyut'tan 'kripto para' uyarısı
- Acun Ilıcalı'ya 'kumar' cezası
- Alevileri hedef alan öğretmen için karar!
- Akşener'den ilk Lütfü Türkkan açıklaması
- Meral Akşener’den Lütfü Türkkan için ilk yorum
- Yüz yüze eğitim, elektrik faturaları, Türkkan...
- Mansur Yavaş'tan Belediye Meclisi'nde sert konuşma
- Ülkenin Sağlık Bakanı ile ünlü sanatçı mahkemelik oldu