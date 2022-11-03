İYİ Parti'nin gençlerin sorunlarının araştırılması için verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

03 Kasım 2022 Perşembe, 17:08

İYİ Parti Grubu; Meclis Genel Kurulu'nda Türkiye'deki gençlerin sorunlarının araştırılmasına ilişkin verdiği Meclis Araştırması önergenin bugün görüşülmesini önerdi. Öneri üzerine Genel Kurul'da ilk sözü İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs aldı.



Örs, "Bugün, neredeyse gençlerin her biri gelecek kaygısı yaşıyor ya da daha iyi koşullarda bir hayat sürmek istiyor. Bu istekleri, talepleri dile getirdiklerinde de iktidar gücünü elinde bulunduranlar tarafından eleştiriliyor, hatta hakarete maruz kalıyorlar. Ama neden gitmek istediklerini, kendi ülkelerinde hangi sorunlarla artık baş edemediklerini soran yok ve gençleri dinleyen yok" dedi.

"HAKARETE MARUZ KALIYORLAR"

"Gençler kendilerini özgür hissetmiyorlar ve maalesef yurt dışında geleceklerini arıyorlar. Gençler mesleğini yapabilmeyi ya da mesleğini daha iyi koşullarda yapabilmeyi, yapmayı istiyorlar. Bugün, neredeyse gençlerin her biri gelecek kaygısı yaşıyor ya da daha iyi koşullarda bir hayat sürmek istiyor. Bu istekleri, talepleri dile getirdiklerinde de iktidar gücünü elinde bulunduranlar tarafından eleştiriliyor, hatta hakarete maruz kalıyorlar. Ama neden gitmek istediklerini, kendi ülkelerinde hangi sorunlarla artık baş edemediklerini soran yok ve gençleri dinleyen yok" diyen Örs "Üniversite serüvenine yeni başlayan ve KYK yurtlarında mücadele veren genç de umutsuz; üniversiteden mezun olan ve KYK kredisi borçlarıyla boğuşan genç de umutsuz. Öğretmen olma hayaliyle eğitimini sürdüren genç de mutsuz, üniversiteyi bitirip mezun olduktan sonra uzun yıllardır atanamayan öğretmen adayı gencimiz de mutsuz" ifadelerini kullandı.

"BU MÜCADELE İŞ BULMA MÜCADELESİDİR"

Örs, gençlerin işsizliğine değinirken, "Genç işsizlik bugün ülkemizin kanayan yarasıdır. İstedikleri bölümleri kazanmak için en verimli çağlarını maddi, manevi çok zor şartlar altında geçiren gençlerimiz üniversiteden mezun olduktan sonra ise oldukça zor bir yaşam mücadelesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu mücadele iş bulma mücadelesidir" diye konuştu.

"GENÇLİK GELECEKTİR DİYORUZ AMA..."

HDP Grubu adına İYİ Parti'nin önerisi üzerine söz alan Hakkari Milletvekili Sait Dede, Türkiye'de gençlerin yurtdışına çıktığını ifade ederken, şunları söyledi:

“2022 Türkiye'sinde gençlerin büyük bir çoğunluğunun ülkeyi terk etme noktasına getiren toplu kriz hâli gençlerin sadece gelecek hayallerini bitirmekle kalmıyor, gündelik yaşamlarını da yaşanmaz bir hâle getiriyor. Genç nüfusu yüksek bir ülke olmakla övünülürken gençlere nasıl bir yaşam sunulduğu, nasıl bir gelecek bırakıldığı göz ardı ediliyor. 'Gençlik gelecektir' diyoruz ama iktidarın eğitim sisteminden ekonomiye özgür olan, düşünce üretebilen bir gençlikten ziyade kendi güdümünde bir gençlik yaratmaya çalıştığını görüyoruz. Gençler kendi yaşam alanlarında söz sahibi olmak istiyor, özgür ve kaliteli bir yaşam talep ediyor ama iktidar tarafından kuşatılan gençlik bugün Türkiye'de nefes alamaz duruma gelmiştir ve çözümü yurtdışına kaçmakta bulmaktadır."

"YURT DIŞINA GİTMEK İSTEYEN VAR MI?' DEDİM HEPSİ ELİNİ KALDIRDI"

CHP Grubu adına söz alan Bursa Milletvekili Erkan Aydın, "Yurtdışına gitme sırasında Türkiye başvurularda 5'inci. 1'inci ve ilk 4 kim biliyor musunuz? Suriye, Irak, Afganistan, Pakistan, 5'inci Türkiye. Yani gençler, artık, Türkiye'de değil Avrupa'da hayal kuruyorlar, orada iş için kendilerine gelecek bakıyorlar; bu hale getirdiniz ülkeyi. Geçenlerde bir sınıf lise öğrencisi geldi, sordum, 'Yurtdışına gitmek isteyen var mı?' dedim. Hepsi elini kaldırdı. 'Ya bir kişi bile burada kalmak istemiyor mu?' dedim. 'Vekilim, umudumuz yok, burada iş bulma hayalimiz yok, gelecekten de hiçbir şekilde beklentimiz yok' dediler. Bu eser sizlerindir. İktidar partisi milletvekillerine sesleniyorum" sözleriyle AKP iktidarını eleştirdi.

"GENÇLERİN ÜMİDİNİ YOK ETTİNİZ"

CHP'li Aydın, gençlerin taleplerine değinirken, "Genç İşsizler Platformu, 5 adet talepleri var. Ne diyor? 'İnsanca iş, nitelikli eğitim, borçsuz olmak, sosyalleşebilmek, evrensel olabilmek.' Siz ne yaptınız? Bu hayalleri yok ettiniz. Büyük önder Atatürk ne diyordu? 'Bütün ümidim gençliktedir.' O gençlerin ümidini yok ettiniz ama merak etmesinler, CHP ve Millet İttifakı bu ümidi tekrar getirecektir" dedi.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

İYİ Parti'nin önerisi üzerine son sözü AKP Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel aldı. Yüksel, "Şükürler olsun ki bugün geldiğimiz noktada hayatın her alanında gençlerin daha etkin olduğunu görmekteyiz. Gençler sahip oldukları dinamizmle her platformda varlıklarını daha fazla hissettiriyor. İnşallah, önümüzdeki dönemde gençlerimizin adını daha çok duyacak, gençlerin başarılarını çok daha fazlasıyla konuşacağız. Bizler de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem Hükûmetimiz hem de yerel yönetimlerimiz eliyle gençlerimize hizmet etmeye devam edecek, onların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda eksiklerini gidermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

AKP VE MHP'Lİ VEKİLLERİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ

İYİ Parti'nin önerisi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile reddedildi.