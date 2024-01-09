İYİ Parti’nin Kayseri adayı belli oldu

İYİ Parti, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İYİ Parti'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kazım Yücel oldu.

ANKA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 11:17
İYİ Parti’nin Kayseri adayı belli oldu
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İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimleri için büyükşehir, şehir ve ilçelerde adaylarını duyurmaya devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla dün İYİ Parti Genel Merkezi’nde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçelerinin adayları duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kazım Yücel oldu. 

İlçelerde ise Özvatan’a Halil İbrahim Çağrı, Felahiye’ye Ali Dinçer Kuzugüden, Yeşilhisar’a Salih Karagöz, İncesu’ya Recep Güngör, Bünyan’ya Erhan Özhan, Yahyalı’ya Mustafa Balcı, Develi’ye Söngül Özdemir, Kocasinan’a Yurdaer Şahin, Melikgazi’ye Sedat Kılınç aday gösterildi.

Adayların tanıtımından sonra Akşener’e 35 numaralı Kayserispor forması hediye edildi.


İyi Parti Kayseri yerel seçim

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