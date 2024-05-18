İYİ Parti’nin kurucularının yarısından fazlası ayrıldı
Türk siyasi yaşamına 25 Ekim 2017’de Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ önderliğinde “merhaba” diyen İYİ Parti’nin ilk kadrolarında farklı siyaset yelpazelerinden isimler öne çıktı.
MHP’den kopan geniş bir kitlenin yer aldığı partinin kadrosunda DYP, ANAP ve DSP kökenli isimler yer aldı.
Ancak geçen süreçte bu kadrolara ilişkin çok ciddi kan kaybı yaşandı. Suların durulmadığı İYİ Parti’nin kuruluşunda Akşener’in yanında fotoğraf veren 200 kurucudan yaklaşık 110’u şu an partide değil.
Öte yandan ilerleyen günlerde kuruculardan istifa haberlerini devam edeceği de iddia ediliyor.
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