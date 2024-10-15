Kadın cinayetlerinde, kadınları suçladı! AKP'li ismin skandal açıklaması parti içinde tepki çekti

Yayınlanma: 15.10.2024 - 08:10

Güncelleme: 15.10.2024 - 08:10

AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısının birinci bileşiminde AK Partili Meclis Üyesi Latif Aydemir’in kadın cinayetlerine ilişkin "Hanımlarımızı, kadınlarımızı tenzih ediyorum ama… Bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur" açıklamasına X hesabı üzerinden sert ifadelerle tepki gösterdi.

Keşir, "Açıklamayı yapanı esefle kınıyorum" diyerek şu ifadelere yer verdi:

"Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir'in kadın cinayetleri hakkında söyledikleri asla kabul edilemez. Canımızın çok yandığı bu günlerde kimse katilden başka suçlu aramasın. Partimizin ilk seçim beyannamesinin yazıldığı günden itibaren kadına şiddetin önlenmesi konusunda kararlı duruşunu kimsenin gölgelemesine izin veremeyiz. Bu açıklamayı da yapanı da esefle kınıyorum. Partimiz kurulları gereğini yapacaktır."

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, Aydemir'e tepki gösterenler arasında yer aldı.

Dağ yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Kadına ve çocuğa karşı şiddet konusunda tavizsiz ve kararlı bir mücadele vermek, asli sorumluluğumuzdur. Bu bağlamda Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir’in, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı konuşma partimizce kabul edilemez. Kadınlara yönelik şiddetin engellenmesinde büyük mücadele veren bir parti olarak amasız fakatsız şiddete karşıyız. Aydemir, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir. Şiddet, hiçbir hali ve şekliyle kabul edilemez."