Kamudan devasa ihaleler aldı: Yine 5'li çeteye gitti
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği “TEM otoyolu ile bağlantı yollarının büyük onarım” ihalesi de Beşli çeteden Kolin İnşaat’a gitti.
Milyonlarca liralık bir ihale daha kamuoyunda Beşli çete olarak bilinen şirketler arasında yer alan Kolin İnşaat’a gitti.
Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre Karayolları Genel Müdürlüğü 11 Ağustos’ta “Babaeski Kavşağı - Saray Kavşağı Arası TEM Otoyolu ve Bağlantı Yollarında Üstyapı İyileştirilmesi ve Büyük Onarım İnşaatı” adı altına bir ihale düzenledi. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, belli istekliler arasında düzenlenen ihaleyi 394 milyon 310 bin TL teklif veren Kolin İnşaat’ın aldığı bildirildi.
Kolin İnşaat kamudan çok sayıda devasa projenin de ihalesini aldı. Şirket son 10 yılda 28 milyar TL değerinde 54 ayrı ihale aldı. Şirketin en fazla ihale aldığı kurumlarında başında da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü geliyor.
Kolin İnşaat, AKP’yle birlikte büyüyen, ‘ilgi alanları’ genişleyen, ihalelerin vazgeçilmez ismi olan ve yağma projeleriyle doğayı katleden şirketler sıralamasında başı çekiyor. Dünya Bankası'nın 1990-2020 yılları arasında en çok ihale alan şirketler listesinde Türkiye’den beş şirket ilk 10'da yer alıyor. Limak, dünyada en çok altyapı yatırımı ihalesi alan 2’nci şirket olurken, Cengiz 4, Kolin 5, Kalyon 6 ve MNG 7’nci sırada bulunuyor.
LİMAK DA KAPTI
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü de (TEİAŞ) Beşli çetedeki bir değer şirket olan Limak İnşaat’a ihale verdi. TEİAŞ, 6 Temmuz’da Yusufeli Hidroelektrik Santralı için tünel yapılacağı belirterek bir ihale düzenledi. Ardan ihalenin 3 milyon 670 bin TL’ye Limak İnşaat’a verildiği açıklandı.
İhale yine Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale yöntemi ihaleyi istediğine verme yöntemi olarak da adlandırılıyor.
İlgili Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Merkez Bankası' kararına tepki: 'Faize karşıyım edebiyatı yapıp, beşli çetelere kaynak aktarıldığını kimse unutmasın'
- Kılıçdaroğlu'ndan Yalova'da 'beşli çete' çıkışı: 'Son 18 yılda 203 milyar 700 milyon dolarlık iş verildi'
- CHP'li Burak Erbay: 'Bilirkişi keşfinde mahkeme heyeti, beşli çetenin kesmek istediği zeytin ağaçlarına sığındı'
- Erzurumlu yurttaş derdini Kılıçdaroğlu'na anlattı: ''Beşli çeteler yerken, biz bir tane emekli maaşıyla geçiniyoruz''
- Kılıçdaroğlu AKP'nin kalesinde çiftçi kadınlarla buluştu: 'Beşli çeteden alacağım, çiftçiye vereceğim'
-
Video Haberler
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
- O anlar saniye saniye kamerada
- Taksimetreyi açmadı; Turistten 200 lira istedi
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü ekonomistten dolar ve altın tahmini
- Kötü haber AKP'ye yakın araştırmacıdan
- Peker'den yeni görüntü
- Gökhan Özoğuz'dan, Melih Gökçek'e sert tepki
- 'Onun için mi hakimleri değiştirdin?'
- 'Artık bu adama bedel ödetmeli...'
- Ekonomide yeni önlemler yolda
- Cezası 'bir yıllık' kira
- 'Tut ensemden gereğini yap kardeşim'
- Ebru Baki izne çıktı