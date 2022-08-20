Kamudan devasa ihaleler aldı: Yine 5'li çeteye gitti

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:11

Milyonlarca liralık bir ihale daha kamuoyunda Beşli çete olarak bilinen şirketler arasında yer alan Kolin İnşaat’a gitti.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre Karayolları Genel Müdürlüğü 11 Ağustos’ta “Babaeski Kavşağı - Saray Kavşağı Arası TEM Otoyolu ve Bağlantı Yollarında Üstyapı İyileştirilmesi ve Büyük Onarım İnşaatı” adı altına bir ihale düzenledi. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, belli istekliler arasında düzenlenen ihaleyi 394 milyon 310 bin TL teklif veren Kolin İnşaat’ın aldığı bildirildi.

Kolin İnşaat kamudan çok sayıda devasa projenin de ihalesini aldı. Şirket son 10 yılda 28 milyar TL değerinde 54 ayrı ihale aldı. Şirketin en fazla ihale aldığı kurumlarında başında da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü geliyor.

Kolin İnşaat, AKP’yle birlikte büyüyen, ‘ilgi alanları’ genişleyen, ihalelerin vazgeçilmez ismi olan ve yağma projeleriyle doğayı katleden şirketler sıralamasında başı çekiyor. Dünya Bankası'nın 1990-2020 yılları arasında en çok ihale alan şirketler listesinde Türkiye’den beş şirket ilk 10'da yer alıyor. Limak, dünyada en çok altyapı yatırımı ihalesi alan 2’nci şirket olurken, Cengiz 4, Kolin 5, Kalyon 6 ve MNG 7’nci sırada bulunuyor.

LİMAK DA KAPTI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü de (TEİAŞ) Beşli çetedeki bir değer şirket olan Limak İnşaat’a ihale verdi. TEİAŞ, 6 Temmuz’da Yusufeli Hidroelektrik Santralı için tünel yapılacağı belirterek bir ihale düzenledi. Ardan ihalenin 3 milyon 670 bin TL’ye Limak İnşaat’a verildiği açıklandı.

İhale yine Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale yöntemi ihaleyi istediğine verme yöntemi olarak da adlandırılıyor.