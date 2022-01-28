'Kar mağdurları' için adres gösterdi: Dava açılmalı, tazminat istenmeli

28 Ocak 2022 Cuma, 09:34

İstanbul'da 24 Ocak günü görülen yoğun kar yağışında İstanbul Havalimanı uçuşa, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü de kar nedeniyle ulaşıma kapanmıştı.

Muhalefetin "5'li çete" olarak nitelediği müteahhitlik şirketleri Cengiz-MAPA- Limak-Kolin-Kalyon'un imza attığı sözkonusu projeler, yurttaşlara yaşattığı mağduriyet nedeniyle tepki konusu haline geldi.

Gazetemiz yazarı Jale Özgentürk, "Kar’dan da kazandılar" başlıklı yazısıyla konuyu köşesine taşıdı. Özgentürk, "Yolcu ve gelir garantili havaalanı, otoyol, köprü, tünel projelerinin kazananı hep bu beş müteahhit, kaybedeni ise geçse de geçmese de, gitse de gitmese de faturayı ödeyen vatandaş oluyor" yorumuna bulundu.

Jale Özgentürk'e konuşan Başkent Üniversitesi İktisat Programı Bölüm Başkanı ve eski Devlet Planlama Teşkilatı Planlama Uzmanı Prof. Dr. Uğur Emek de ulaştırmanın bir kamu işi olduğunu ve 7/24 verilmek zorunda olduğunu vurguladı. İstanbul Havalimanı’nı ve Kuzey Marmara Otoyolu’nu yapan firmaların görev kusuru işlediğini belirten Emek, yolcuların havayolu şirketlerine dava açabileceğini belirtti.

Yunanistan’dan örnek veren Emek, Yunanistan'da otoyol işleten özel şirketin tazminat yükümlülüğü olduğunu yolu açamadığı için yolda kalan araç başına 2 bin avro ödendiğini dile getirerek "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü aracılığı ile yurttaşlara tazminat ödenmesi gerekir" dedi.

Jale Özgentürk ise Türkiye’de şu ana kadar böyle bir ceza gündeme gelmediğine dikkat çekerek "Gözde holdinglerin köprüde günlük 135 bin araç, İstanbul Havalimanı’nda 2030’e kadar 6.3 milyar Avro yolcu/gelir garantisine sahip olduğu düşünülürse ceza ne kelime, onlar karda bile “kâr”dalar!" değerlendirmesinde bulundu.



