Karamollaoğlu: 'AKP sebep, yüksek enflasyon sonuçtur'

03 Ocak 2022 Pazartesi, 15:01

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre yıllık tüketici enflasyonu yüzde 36,08 ile Eylül 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Üretici enflasyonu da yüzde 79,89 ile Şubat 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Temel Karamollaoğlu, TÜİK'in aralık ayı enflasyonuna sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

ENFLASYONA SERT TEPKİ

Karamollaoğlu, "Ak Parti sebep, yüksek enflasyon sonuçtur" dedi.

Karamollaoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"İktidarın sebep olduğu yıkımı artık TÜİK bile perdeleyemiyor!

TÜİK'in sipariş usulü hazırladığı verilere göre dahi; 20 yılın en yüksek enflasyonunu gördük.

İktidarın 85 milyon üzerinde yaptığı ekonomi deneyi, ülkemizi uçuruma sürüklüyor!

Bu akıl dışı ekonomik deney bir kez daha göstermiştir ki; Ak Parti sebep, yüksek enflasyon sonuçtur!"