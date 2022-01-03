KESK üyeleri TÜİK'i protesto etti
Ankara'da KESK üyeleri, açıklanan enflasyon verilerinin şeffaf ve doğru olmadığı iddiasıyla TÜİK binası önünde protesto eylemi düzenledi.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu, bugün 16.00’da yapılması planlanan ve kamu emekçileri için ek protokolün gündeme geleceği düşünülen kabine toplantısı öncesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) binası önünde toplandı. KESK üyeleri, açıklanan yıllık yüzde 36'lık enflasyon sayısının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak TÜİK'i protesto etti.
KESK üyeleri yaptığı açıklamada, asgari ücretten tüketim malzemelerine, vergi artışlarından trafik cezalarına kadar birçok fiyatın belirlenmesinde TÜİK verilerinin esas alındığı bildirildi.
Gerçek enflasyon rakamlarının TÜİK'in belirlediğinden çok daha fazla olduğu öne sürülen “Rakamlar yalan, yoksulluk gerçek” isimli basın açıklamasında, söz konusu rakamların bağımsız kurumlar tarafından hesaplanması gerektiğinin altı çizildi.
"ZAMLAR GERİ ÇEKİLSİN" MESAJI
Açıklamada, yılbaşından itibaren elektrik, doğal gaz ve akaryakıta yapılan zamların da geri çekilmesi istendi.
Açıklamanın ardından TÜİK'in önünde siyah çelenk bırakmak isteyen gruba polis engel oldu. Bunun üzerine grup, çelengi TÜİK yakınlarına bıraktı.
NE OLMUŞTU?
KESK, geçtiğimiz çarşamba, enflasyonu olduğundan düşük hesapladığı gerekçesiyle TÜİK başkan ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. KESK, TÜİK yöneticilerinin "resmi evrakta sahtecilik" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.
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