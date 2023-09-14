Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen grup başkanı Özgür Özel, genel başkanlık için düğmeye bastı!

Yayınlanma: 14.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.09.2023 - 03:00

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyerek “İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair bir basın toplantısı yapacağım” dedi.

Özel’in yarın değişim süreci kapsamında çalışılan tutum belgesi ile genel başkanlık adaylığını açıklaması bekleniyor. Özel’in hem CHP hem de Türkiye için bir çerçeve çizeceği kaydedilirken grup başkanlığına ilişkin de “Özgür Bey’i milletvekilleri grup başkanı seçti. İstifa etmesi için bir neden yok. Takdir kendisinde olacak” yorumu yapılıyor. Genel merkez kanadı da Özel’in adaylığı için “Hayırlı olsun, parti ve ülke için iyi olsun” derken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da Özel’i desteklediği belirtiliyor.

Parti içinde değişimi savunanlar, Özel’in yapacağı açıklamaya ilişkin, “Kongreler nedeniyle elbette katılamayanlar olacak ama partinin gidişatından rahatsız olan milletvekilleri ve parti meclisi üyeleri de orada olacak. Tahminen 20’ye yakın milletvekili orada olacaktır. Özgür Bey de tutum belgesiyle birlikte adaylığını açıklayacak” dedi.

‘GÖREVİNDEN AYRILMAZ’

Özel’in adaylıktan sonra grup başkanlığından ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin konuşan kaynaklar, “Netleşen bir durum yok ama ayrılması için bir neden de yok. Özgür Bey milletvekilleri tarafından grup başkanı seçildi. Genel başkan da aday olursa genel başkanlıktan istifa etmiyor. Özgür Bey’in istifa etmesi için bir neden gözükmüyor. Takdir kendisinde olacak” dedi. Özel’in açıklayacağı tutum belgesinin hem CHP hem de Türkiye’ye yönelik değerlendirmeler içerdiği belirtiliyor. Bu kapsamda da ortaya hem parti hem ülke için bir vizyon konulacağı söyleniyor.

‘KEMAL BEY ANLAYIŞLIDIR’

Özel’in adaylığını açıklayacak olmasıyla ilgili genel merkez kanadından “Hayırlı olsun” yorumu yapılıyor. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, “Kurultayda nasıl bir yarış olur” sorusuna “Kemal Bey de aday gösterilecek. Parti için ve ülke için iyi olsun” yanıtını veriyor. Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmesini ve açıklamasını CHP Genel Merkezi’nde yapacak olmasını değerlendiren parti yönetiminden isimler, “Kemal Bey, Örsan Öymen’e de genel merkezde açıklaması için izin verdi. Onun da adaylığını orada açıklaması bekleniyor. Kemal Bey anlayışlıdır” diyor.

Özel’i destekleyen isimler ise, açıklamanın CHP’de olmasına ilişkin “Bu parti geleneğidir. İl başkanı adayı, adaylığını il başkanlığında açıklar. O yüzden açıklamanın genel merkezde olması bir gelenek” vurgusunu yapıyor.

Öte yandan partideki değişim çıkışını başlatan Ekrem İmamoğlu’nun da Özel’i desteklediği konuşuluyor. Partide değişimi savunanlar konuyla ilgili “Ekrem Bey daha önce desteklediğini ifade etmişti ama açıklama günü orada olmaz” bilgisini paylaşıyor.