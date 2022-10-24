Kemal Kılıçdaroğlu: Merak etmeyin, mutlaka dinleyeceğim derdinizi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “‘Kılıçdaroğlu’na Email Yağmuru’ tag’ini açanlar, merak etmeyin, mutlaka dinleyeceğim derdinizi. Arkadaşlarım iletişime geçecek” dedi.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2022 Pazartesi, 22:55
Kemal Kılıçdaroğlu: Merak etmeyin, mutlaka dinleyeceğim derdinizi
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Yurttaşlar, sosyal medyada bugün “Kılıçdaroğlu’na Email Yağmuru” etiketiyle yaptıkları paylaşımlarda yaşadıkları sorunlara ilişkin taleplerini dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinden talepte bulunanlara, sosyal medya hesabında aynı etiketle yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“‘Kılıçdaroğlu’na Email Yağmuru’ tag’ini açanlar, merak etmeyin, mutlaka dinleyeceğim derdinizi. Arkadaşlarım iletişime geçecek.”


Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter

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