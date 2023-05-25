Kemal Kılıçdaroğlu sığınmacı krizine dikkat çekti
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimine 3 gün kala Twitter hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında sığınmacı krizine dikkat çekerek "Vatanını seven sandığa gelsin!" dedi.
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Vatanını seven sandığa gelsin!" diyerek sosyal medya hesabından yeni bir video yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda sığınmacı krizine dikkat çekti.
Vatanını seven sandığa gelsin! pic.twitter.com/d533Wx6ymo— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 25, 2023
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