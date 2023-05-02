Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Van'da: 'Kayyum düzenine son vereceğiz!'

Yayınlanma: 02.05.2023 - 16:17

Güncelleme: 02.05.2023 - 17:21

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van Beşyol meydanında yurttaşlarla bir araya geldi.

Meydanın hınca hıç dolu olduğu mitingde, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce kürsüye çıkan Ekrem İmamoğlu, konuşmasında şu mesajları verdi:

"-Sevgili dostlarım, güzel insanlar, benim kadim güzel şehrim. Dünyanın en güzel denizlerinden birisi burada, en güzel doğalarından biri burada. Ama Van hak ettiği yerde değil. Van hakkını alacak! Millet İttifakı'nda Van hakkını alacak. Size söz veriyorum.

-Sizinle karşılıklı sözleşmemiz lazım, bir talebim var. Sevgili Vanlılar, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler... Bu kardeşinizi hemşehriniz olarak kabul eder misiniz? Burada doğmuş bir evladınız gibi, bu vatanın her köşesine olacağı gibi, bu cennet parçası Van'a çok özel çalışacağım. Ben kendimi hemşehriniz kabul ettim, Allah sizden razı olsun.

-Çocuklarımızın eşit eğitim almasını sağlayacağız, gençlerimizin hayal kurmalarını güçlendireceğiz. Bizim Van'da yaşayan evlatlarımız en güçlü hayalleri kuracaklar. Liyalatle, çalıştıkları zaman bu devletin her kademesinde görev alacaklar, bu devletin en üst noktalarına çıkacaklar. BU ekip güçlü bir ekiptir. Size hizmet etmekten onur duyacaktır. 13. cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oylarınızı istiyoruz.

-Devlet ve millet... Devlet nedir? Millet nedir? Millet devleti oluşturan unsurdur. Biz devletle millet arasındaki bütün bariyerleri kaldıracağız. Vanspor'un stadını da biz yapacağız biz.

-Bu kardeşinizin elinden seçimi almaya kalktılar, bu millet tam 806 bin oyluk demokrasi tokadı attı. Size söz, işte haksızlığa asla evet demeyerek, kayyum düzenine son vereceğiz.

-Bağımsız yargının, hak, hukuk ve adaletin ışığı herkesi eşitler. Adaletin Ekrem’i de olmaz Selahattin’i de olmaz, herkes eşittir. Adil yargının verdiği karar, hiç kimsenin canını acıtmaz. Devletin dili adalettir. Yok birbirimizden farkımız. Asla vazgeçmeyeceğiz, ne bir vatandaşımıza zarar gelecek, ne de bir karış toprağımıza zeval gelecek. Bu duygu bize Atatürk'ün emanetidir."

KILIÇDAROĞLU: KAYYUM DENEN GARABETİ BİTİRECEĞİM

İmamoğlu'nun ardından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sözü aldı. Kılıçdaroğlu konuşmasına Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasındaki "hemşehrilik" talebine gönderme yaptı ve "Ekrem Başkan'a hemşeri sözü verdiniz, bana da vereceksiniz. Çünkü ben ilkokula Erciş'te başladım" dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"-Dünya kadar sorun var biliyorum, bütün sorunlarınızı biliyorum. Bu ülkenin insanlarına sözüm var bu ülkeye barışı getireceğim, bu ülkeye kardeşliği getireceğim. Bu ülkede kimse, inancından ve kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecek. Büyük haksızlıklar yapıldığını biliyorum. Seçimle gelenlerin görevlerinden alındığını biliyorum. Bütün bunları çözeceğim. Kayyum denen garabet uygulamaları tümüyle bitireceğim.

-Devletin dini adalettir adaletin olmadığı bir yerde huzur olmaz, bereket olmaz, kardeşlik olmaz, çocuklar yatağa aç girer. Milyonlar yoksul bir avuç varsıl olur. O varsıllara ben beşli çeteler diyorum.

-Sizden çalınan paraların tamamını bu ülkeye getireceğim. Endişeniz olmasın. Beşli çeteler "acaba nasıl aday yaptırmayız" diyor. Onlar yandaşlarına, paralarına güveniyorlar, ben ise sadece ve sadece size, halka güveniyorum.

-Bu kardeşiniz, bu ülkeye adalet gelinceye kadar mücadele edecek. Emine Şenyaşar'a, 8 savcı değişti, dava açmıyorlar, korkularından dava açmıyorlar Gittim, Emine Şenyaşar'la kucaklaştım, ondan sonra 8 savcı değişti 9. savcı davayı açtı. Adalet yerine gelinceye kadar izleyeceğim.

-Vallahi de billlahi de herşey çok güzel olacak. Ben saraylarda oturmaya alışkın birisi değilim. Sarayda değil Mustafa Kemal'in Çankayasında oturacağım. Hepinize en içten selamlar saygılar sunuyorum. "