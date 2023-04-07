Kemal Kılıçdaroğlu: Yerimiz bellidir, Filistin’in yanıdır

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınayan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yerimiz bellidir, Filistin’in yanıdır” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 05:26
Kemal Kılıçdaroğlu: Yerimiz bellidir, Filistin’in yanıdır
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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıyı kınadı. 

Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından bu gece yaptığı paylaşım şöyle: “İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır.”


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