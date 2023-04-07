Kemal Kılıçdaroğlu: Yerimiz bellidir, Filistin’in yanıdır
İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınayan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yerimiz bellidir, Filistin’in yanıdır” dedi.
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıyı kınadı.
Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından bu gece yaptığı paylaşım şöyle: “İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır.”
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin’in yanıdır.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 6, 2023
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