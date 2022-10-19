Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

19 Ekim 2022 Çarşamba, 21:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gelirimiz düşüyor, derin yoksulluk var. Düşündüğünüzden çok daha büyük yoksul aileler var. Kırsalda çalışanlar bir imece ile bir dayanışma ile bir şekilde geçimini sağlıyorlar ama büyük kentlerde evine ekmek alamayan insanlar var. Bütün bu sorunları çözmeye talibiz. Aslında biz, Türkiye’nin sorunlarına talibiz. Onların yaptığı gibi, siyasetçi cebini düşünmeyecek. Siyasetçi, vatandaşın cebini düşünecek. Biz onlar gibi değiliz, bizi onlarla sakın kıyaslamayın. Bizim yaşamımız belli; yerimiz, giderimiz belli. Biz, düzgün insanlarız ve bu ülkeye doğru dürüst hizmet vermek istiyoruz” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Osmaniye’de Yarbaşı Belediyesi’ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili de "Şunu açık yüreklilikle ifade edeyim, Türkiye’nin içinde bulunduğu durum pek iyi değil. Her yerde sorun var. Bu sorunların çözülmesi lazım. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları çözülebilir. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle çözülür. İnsana değer vererek çözülür. Kadın-erkek eşitliğini, kadının gücünü kabul ederek bütün bu sorunları çözmek mümkün. Bunu çözmek için bizi iktidara taşımanız lazım, kararı verecek olan sizlersiniz. Biz, 6 partinin başkanları bir araya geldik, Millet İttifakı’nı oluşturduk. Seçim tarihi belli olduktan sonra da cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz ve sizlere hizmet etmek için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz" ifadelerine yer verdi.



Belediyenin önünde yurttaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“ELBETTE Kİ YARBAŞI BELEDİYESİ’NİN ZORLUKLARI OLABİLİR AMA BU ZORLUKLARI BERABER AŞACAĞIZ”

Belediye Başkanı’mızı dinledik, oldukça samimi, içten güzel bir konuşma yaptı. Bulunduğu beldeye hizmet etmek istiyor. Engellerle karşılaştığını da ifade etti. Ama biz, CHP olarak güçlü bir aileyiz. Aile olmanın gereği de herhangi bir arkadaşımız zor duruma düştüğünde ona destek vermek, yardım etmektir. Elbette ki Yarbaşı Belediyesi’nin zorlukları olabilir ama bu zorlukları beraber aşacağız. Büyükşehir belediye başkanlarımız, diğer belediye başkanlarımız, dayanışma kültürü içinde birbirlerine yardım ediyorlar. Bu yardım sonuçta halka yansıyor. Sizler rahat ettiğiniz sürece belediye başkanlarımız da mutlu olurlar.

“TÜRKİYE’NİN BÜTÜN SORUNLARINI ÇÖZMEYE TALİBİZ VE BÜTÜN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ, BUNDAN EMİN OLMANIZI İSTERİM”

Şunu açık yüreklilikle ifade edeyim, Türkiye’nin içinde bulunduğu durum pek iyi değil. Her yerde sorun var. Bu sorunların çözülmesi lazım. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları çözülebilir. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle çözülür. İnsana değer vererek çözülür. Kadın-erkek eşitliğini, kadının gücünü kabul ederek bütün bu sorunları çözmek mümkün. Bunu çözmek için bizi iktidara taşımanız lazım, kararı verecek olan sizlersiniz. Biz, 6 partinin başkanları bir araya geldik, Millet İttifakı’nı oluşturduk. Seçim tarihi belli olduktan sonra da cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz ve sizlere hizmet etmek için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz.





Uzman çavuşlarla ilgili sorun var. Bununla ilgili bir arkadaşım, ‘Mutlaka buna değinin’ dedi. Uzman çavuşların, ücretli öğretmenlerin, sözleşmeli öğretmenlerin, taşeron işçilerin, EYT’lilerin, kırsalda çalışan kadınların, gençlerin sorunları var. Aslında bir sorunlar yumağı ile karşı karşıyayız. Bütün sorunları çözeceğiz. KHK’lıların sorunları var, onu da gayet iyi biliyorum, onları da çözeceğiz. Bu ülkede hiç kimsenin mağdur olmayacağı, herkesin bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında özgürce ve rahat gezebileceği, kamplaşmanın olmadığı; kardeşliğin, barışın, huzurun olduğu bir ülke yaratacağız. Bu ülkeyi yeniden inşa edeceğiz ve ayağa kaldıracağız. Hiç endişe etmeyin. İktidara taşıyacak olanlar sizlersiniz ve bizler, iktidara geldiğimizde Türkiye’nin bütün sorunlarını çözmeye talibiz ve bütün sorunlarını çözeceğiz, bundan emin olmanızı isterim.

“KIRSALDA ÇALIŞTIĞINIZ SÜRECE SİZİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİNİZİN TAMAMINI DEVLET OLARAK BİZ ÖDEYECEĞİZ”

Kırsalda çalışan kadın kardeşlerim biraz fazla, onlara şunu söylemek isterim; kırsalda çalıştığınız sürece sizin sosyal güvenlik primlerinizin tamamını devlet olarak biz ödeyeceğiz ve sizlere emeklilik hakkını ikram edeceğiz. Aile Destekleri Sigortası getireceğiz. Hiçbir annenin evladını yatağa aç yatırmasını tamamen bitireceğiz, tarihe havale edeceğiz. Sizler oturacaksınız, çalışacaksınız, üreteceksiniz. Geliriniz olamadığı zaman veya geliriniz yetersiz olduğu zaman Aile Destekleri Sigortası’ndan kadınların banka hesabına para yatırılacak, siz bu banka hesabına yatırılan parayı her yıl düzenli olarak çekeceksiniz.

“ADALET, HEPİMİZİN ARADIĞI VE BUNUN İÇİN MÜCADELE ETTİĞİ TEMEL BİR KAVRAMDIR”

Bir anne, haksız yere 12,5 yıl yargılanan eşinin davasını izlememi ve adaleti istiyor. Bir şeyden emin olmanızı isterim; adaleti en çok isteyen benim. Dünya, kainat adalet üzerine inşa edilmiştir. Eğer bir ülkede adaletsizlik varsa orada insan hakları olmaz, orada büyük haksızlık olur. O büyük haksızlıkları ortadan kaldırmak için ben, yine o kardeşime de onun yanındaki kardeşlerime de söz verdim ve söz vermeye devam edeceğim. Onların hakkını, hukukunu sonuna kadar arayacağım. Onlar için adalet neyi gerektiriyorsa tamamını yapacağım. Bu sözümü burada, Yarbaşı’nda veriyorum. Diyeceksiniz ki ‘Bu sözü sadece Yarbaşı’nda mı verdin’. Hayır efendim. Bu kardeşiniz, 450 kilometre, adalet için yürüdü. Adaletin olmadığı bir dünyada hak ihlalleri olur, insanlar rahat etmezler. O yüzden adalet, inancın da devletin de temelidir. Tüm peygamberler, adaleti sağlamak için, güzel ahlakı temsil etmek için görevlendirilmişlerdir. O nedenle adalet, hepimizin aradığı ve bunun için mücadele ettiği temel bir kavramdır. Biz, adaleti mutlaka kendi ülkemizde sağlayacağız.





Belediye Başkan’ımız çok güzel şeyler yaptı, kendisine yürekten teşekkür ederim. Sağ olsun Başkan’ımız. Başkan’ımızın bir başka güzel özelliği de yaptığı her işi büyük bir inançla yapmış olması, sizler için yapmış olması. Bu da bizim için son derece değerli bir şey. Dayanışma kültürünü göstermesi açısından da Belediye Başkanı’mızın yaptığı çaba, diğer belediye başkanlarıyla son derece güzel ve yerindedir. Ona, bundan sonraki başkanlık döneminde de başarılar diliyorum. Böylece onun bundan sonraki belediye başkanlığını da ilan etmiş oluyorum.

“EĞER GÜCÜNÜZÜ KULLANIRSANIZ SİZİN GÜCÜNÜZÜN ÖNÜNDE DE KİMSENİN DURMAYACAĞINI DA BİLİYORUM”

Önümüzdeki seçimlere çok daha iyi çalışacağız, yerel yönetimlerde de genel seçimlerde de çok iyi hazırlanacağız. 6 siyasi parti bir aradayız, Millet İttifakı’nı oluşturduk. İnşallah Türkiye’nin bütün sorunlarını çözeceğiz, bundan emin olmanızı isterim. Her birinizin evinde huzur olması, her sofrada bereket olması, çocukların annelerini sevgiyle kucaklaması, annelerin çocuklarını sevgiyle, saygıyla, güzellikle sevmesi hepimizin ortak arzusudur. Sevgili anneler, bundan da emin olmanızı isterim. Sizin de hakkınızı, hukukunuzu sonuna kadar arayacağım. Kadın-erkek eşitliğini mutlaka sağlayacağım. Eğer gücünüzü kullanırsanız sizin gücünüzün önünde de kimsenin durmayacağını da biliyorum. Kendi evimden de biliyorum, çünkü en son hanımın dediği oluyor.

“BİZ, DÜZGÜN İNSANLARIZ VE BU ÜLKEYE DOĞRU DÜRÜST HİZMET VERMEK İSTİYORUZ”