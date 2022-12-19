Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Maraş katliamı' mesajı: Unutmadık, unutturmayacağız!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde hissedilen Maraş Katliamı’nda yitirdiğimiz vatandaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyorum' mesajını paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maraş Katliamı'nın 44. yıldönümünde bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:
“Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde hissedilen Maraş Katliamı’nda yitirdiğimiz vatandaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyorum. Aynı acıların yaşanmaması ve bu ülkede barış ve huzurun olması için birlik ve beraberlik içinde olacağız, kardeşliği büyüteceğiz. Unutmadık, unutturmayacağız!”
Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde hissedilen #MaraşKatliamı'nda yitirdiğimiz vatandaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyorum. Aynı acıların yaşanmaması ve bu ülkede barış ve huzurun olması için birlik ve beraberlik içinde olacağız, kardeşliği büyüteceğiz. Unutmadık, unutturmayacağız!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 19, 2022
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