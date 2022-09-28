Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Temel Karamollaoğlu’na ziyaret

28 Eylül 2022 Çarşamba, 17:05

Altılı masanın ikinci tur görüşmeleri 2 Ekim’de başlayacak.

İkinci turun ilk toplantısına ev sahipliği yapacak olan Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu’yla bugün Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Pazar günü yapılacak toplantı öncesinde liderler turuna çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı daha önce ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu, yarın da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşecek.