Kemal Okuyan’dan Altun’un paylaştığı videoya: “Bu görüntüler kimi korkutur acaba?”

03 Kasım 2021 Çarşamba, 15:45

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyadaki iddialar üzerine Saray'dan yanıt niteliğinde bir video geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından "Düşmana korku, dosta güven" notuyla paylaştığı sözkonusu video tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, "videonun Erdoğan'ı güçsüz gösterdiği" yorumunda bulundu.

Videoya ilişkin paylaşımda bulunan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ise "Ya iletişim ve halkla ilişkiler konusunda şimdiye kadar bilinenler yalan ya da Erdoğan’ın Altun hakkında bildikleri…" derken, "Bu görüntüler kimi korkutur acaba?" diye sordu.

EGM'DEN 'ÖLMÜŞ' ETİKETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili yapılan paylaşımlara dikkat çekilerek, "Yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş hashtagine (etiket) başlatıldığına rastlanılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Bahse konu hashtag altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır" ifadesi yer aldı.