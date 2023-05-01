Kılıçdaroğlu'ndan yurttaşlarla alay edenlere yanıt: 'Kimsenin haysiyeti ile oynamayın!'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, mitinglerde dağıtılan ikramlar nedeniyle halkla alay edenlere çıkıştı. Kılıçdaroğlu, "Bunu yapan bizden değildir. Kimsenin haysiyeti ile oynamayın lütfen!" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2023 - 14:34
Kılıçdaroğlu'ndan yurttaşlarla alay edenlere yanıt: 'Kimsenin haysiyeti ile oynamayın!'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kütahya mitingi esnasında bedava ayran dağıtılmasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili paylaşım yaptı. 

Kılıçdaroğlu, parti ayrımı gözetmeksizin halkla alay edilmesini eleştirdi.

"BUNU YAPAN BİZDEN DEĞİLDİR"

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Mitinglerde (hangi partinin olursa olsun) fakir fukaranın evine biraz su, ekmek, ayran veya bir sandviç götürme çabasıyla alay edenler bizden değildir. Bu insanlarımızı paylaşmayın, konuşmayın. Kimsenin haysiyeti ile oynamayın. Lütfen!" dedi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceki gün gerçekleşen Kütahya mitinginin ardından bedava dağıtılan ayranları yanlarına alan yurttaşların görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Mitingde görevli bir kişinin ayran aldığı görülen kadına, "Abla yeter abla..." demesi dikkat çekmişti.


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