Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'i, genel merkezdeki makamında kabul etti.
Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
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