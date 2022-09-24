Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaştı: 'Dünyamıza yeniden renk geliyor; iyileşeceğiz dostlar'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte sahilde yürüyüş yaptığı fotoğrafı paylaşarak "Dünyamıza yeniden renk geliyor. O kaleleri yıkamazlar. İyileşeceğiz dostlar" dedi.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2022 Cumartesi, 11:40
Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaştı: 'Dünyamıza yeniden renk geliyor; iyileşeceğiz dostlar'
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile olan bir fotoğraf paylaştı.

Sahilde yürüyüş yaptıkları anı paylaşan Kılıçdaroğlu, fotoğrafa "Küçük bir gülümseme bile artık bir olay. Ülkede sevgisizlik virüsü yayılıyor. Ama işte hepimizin kaleleri var. Oraya kimse ulaşamıyor. Orada bekleyenler hayatın o kadar da kötü olmadığını gösteriyor. Ve dünyamıza yeniden renk geliyor. O kaleleri yıkamazlar. İyileşeceğiz dostlar" notunu düştü.


Kemal Kılıçdaroğlu Selvi Kılıçdaroğlu

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