Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'ne katılım artıyor: 'Yola çıktık bize katılın'

15 Temmuz 2022 Cuma, 12:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Danışmanı Avukat Ahmet Nazif Yücel'in koordinatörlüğünde Türkiye'nin 81 ilinde örgütlenen Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, Marmara Bölgesi'ndeki çalışmalarına başladı.

Cumhuriyet konuya ilişkin Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Marmara Bölge Koordinatörü Emeç Aksoy Parlak ile konuştu.

'81 İLDE BAŞLADI'

Parlak, "Türkiye’nin 81 ilinde 25 Haziran itibariyle projemize başladık. Gönüllülük esasına dayanan bir çalışma gerçekleştiriyoruz. 3 temel başlık adı altında çalışmalar sürdürüyoruz. Birincisi sandık güvenliği, ikincisi mahalle toplantıları ve organizasyonlar, üçüncüsü ise meslek masaları üzerinde faaliyetleri yürütüyoruz’ dedi.

"ENTEGRE BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Parlak, “Ülkemizi aydınlık günlere taşımak ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Halkımız ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu buluşturmak üzere bir dizi proje, çalışma ve etkinlik organize ediyor ve seçim güvenliğine dair altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Projelerine ilişkin konuşan Parlak, "Kurban Bayramı vesilesiyle yardıma ihtiyacı olan ailelere elimizden geldiğince yardımcı olduk. Meslek masalarında çalışmalar yapıyoruz. Mahalle bazında da temsilcilikler üzerinden ilerleyeceğiz. Mahalle komisyonları oluşturulacak. İstanbul ve Marmara’da bölgelere ayrıldık. Bölgeler bazında da temsilciler olacak. Parti üyeleriyle de entegre bir biçimde çalışıyoruz" diye konuştu.

‘SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞMALAR’

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Marmara Bölge Koordinatörü Parlak, seçim güvenliğine ilişkin çalışmaları olduğunu vurguladı. Parlak, ‘Sandık başına müşahitlerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Parti ile kordineli bir şekilde sandık güvenliğini sağlayacak örgütlenme ve eğitim çalışmaları gerçekleştireceğiz. Seçim güvenliği ile ilgili okul ve sandık sorumluları gibi sorumluluklar vereceğiz. Avukatlarla ilgili çalışmalarımızda ise her okula üç avukat olacak’ dedi.

'SÜRECİ KONUŞUYORUZ'

Marmara Koordinatörü Parlak "Girdiğimiz zaman refleks görsek bile orada ısrarcı olabileceğimiz, partinin kurumsallığına zarar vermeyecek yerlerde çalışmalar sürdürmeye çalışıyoruz. Kadınlar ve gençler üzerinde çok ciddi çalışmalarımız var. Kadınlar konusunda mahalle toplantısı yapıyoruz. Mahalle evlerinde kadınlarla toplantılar yapıyoruz. Sürecin nasıl ilerleyeceğini konuşuyoruz’ dedi.

'KATILIMLAR ARTTI'

Projeye katılımların arttığını vurgulayan Parlak "Doğu’da bölge bölge parti üyelikleri ve katılımlar gerçekleşiyor. İstanbul’da da Beşiktaş Kadıköy gibi partimizin oyunun olduğu semtlerden ziyade Güngören, Bağcılar, Sultanbeyli gibi yerlerde çalışmayı daha uygun görüyoruz. Daha aktif bir ekip kurarak çalışıyoruz oralarda. İnsanların bizlere dönüşleri çok iyi, gönüllü sayımızda da artışlar var. Ülke genelinde kartopu etkisiyle artmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜYEREK ARTIYORUZ'

CHP’li Parlak sözlerini şu şekilde noktaladı: Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu geçtiğimiz süre içerisinde ne kadar tanınır olduğunu görüyoruz. Toplumdaki yanlış bilgileri de gidermek adına ulak gibi önümüzdeki sürecin nasıl şeffaf şekilde ilerleyeceğini göstermeye çalışıyoruz. Bu durum oy oranlarımızı etkileyecek. Şu anda büyüyerek artıyoruz. Seçim zamanına kadar çok ciddi bir farka dönüşeceğine inanıyoruz.