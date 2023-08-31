Kılıçdaroğlu il ve ilçe başkanlarıyla buluştu

Yayınlanma: 31.08.2023 - 15:20

Güncelleme: 31.08.2023 - 15:20

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’nde; CHP Ankara İl Başkanı ve Ankara’daki ilçe başkanları ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, 25 Ağustos’ta CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve kongrelerini tamamlayan ilçe başkanlarıyla, 28 Ağustos’ta da CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve kongrelerini tamamlayan ilçe başkanları ile genel merkezde bir araya gelmişti.