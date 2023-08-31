Kılıçdaroğlu il ve ilçe başkanlarıyla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Ankara’daki ilçe başkanları ile bir araya geldi.

ANKA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 15:20
Kılıçdaroğlu il ve ilçe başkanlarıyla buluştu
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’nde; CHP Ankara İl Başkanı ve Ankara’daki ilçe başkanları ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, 25 Ağustos’ta CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve kongrelerini tamamlayan ilçe başkanlarıyla, 28 Ağustos’ta da CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve kongrelerini tamamlayan ilçe başkanları ile genel merkezde bir araya gelmişti.


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CHP CHP Genel Merkezi Kemal Kılıçdaroğlu Ankara

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