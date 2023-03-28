Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 18:39

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 18:39

Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Müze Müdürü Naci Bakırcı'dan müzeye ilişkin bilgi aldı.

Hz. Mevlana'nın sandukası başında dua eden Kılıçdaroğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.