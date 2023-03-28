Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'daki programları kapsamında Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 18:39
Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
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Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Müze Müdürü Naci Bakırcı'dan müzeye ilişkin bilgi aldı.

Hz. Mevlana'nın sandukası başında dua eden Kılıçdaroğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konya mevlana

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